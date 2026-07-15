Nemzeti Sportrádió

A hatodosztályba sorolták vissza a Girondins Bordeaux-t

2026.07.15. 19:58
Fotó: Getty Images
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francia labdarúgás Girondins Bordeaux Bordeaux
Fizetési elmaradás miatt a francia labdarúgó-bajnokság hatodosztályába sorolták vissza a korábbi hatszoros bajnok és négyszeres kupagyőztes Girondins Bordeaux-t.

A döntést szerdán hozta meg a francia labdarúgás pénzügyi felügyelete, a DNCG fellebbviteli bizottsága, de korántsem biztos, hogy a 144 éves egyesület túléli a visszaminősítést. Elterjedt ugyanis, hogy a több millió eurós adósság miatt a vezetőség fontolgatja a felszámolási eljárás kezdeményezését. A klubot két évvel ezelőtt már fizetésképtelennek nyilvánították, ezért a másodosztályból a negyedikbe esett vissza, és akkor feladta profi státuszát is.

A szerdai határozat szerint a Girondins Bordeaux az ősszel csak a regionális bajnokságban indulhatna, feltéve, ha ebbe a Nouvelle-Aquitaine labdarúgó-szövetség is beleegyezik.

A csapat megmentése érdekében a közelmúltban Oliver Kahn, korábbi 86-szoros német válogatott, Európa-bajnok kapus is tárgyalásokat folytatott egy esetleges pénzügyi befektetésről, de végül is nem született megállapodás.

A Girondins-ben számtalan világhírű labdarúgó megfordult, mint például Éric Cantona, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin vagy éppen Zinédine Zidane.

 

francia labdarúgás Girondins Bordeaux Bordeaux
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