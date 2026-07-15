Nemzeti Sportrádió

Megdőlt a Gyulai István Memorial pontrekordja

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.07.15. 18:21
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Kozák Luca (Fotó: Czinege Melinda)
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Molnár Attila atlétika Gyulai Memorial Kozák Luca
Kozák Luca 12.59 másodperces országos csúcsa mellett Molnár Attila 2. és Halász Bence 3. helye is a kiemelkedő magyar eredmények között volt a kedden rendezett atlétikai Gyulai István Memorialon.

A verseny történetének legszínvonalasabb eredménysorát produkálta a 16. Gyulai István Memorial kedd délután. A Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban nyolc számban dőlt meg a versenycsúcs, összességében pedig – az eredmények alapján történő pontszámítás szerint – 93 581 ponttal zárt a viadal, amivel minden korábbi Gyulai Memorialt túlszárnyalt, ráadásul több idei Gyémánt Liga-állomást is maga mögé utasított.

Kezdődött az egész a férfi kalapácsvetéssel, amit a kanadai Ethan Katzberg elképesztő, 83.64 méteres versenycsúccsal nyert meg, a tavalyi győztes Halász Bence idei legjobbjával, 81.65 méterrel a 3. lett. A legtöbb pontot Armand Duplantis és Ja’Kobe Tharp tették be a közösbe, mindkét atléta eredménye 1286 pontot ért. A svéd-amerikai rúdugrózseni közel járt az újabb, 632 centis világcsúcshoz, de az ígéretes második kísérleténél is leesett a léc, a 110 m gát újdonsült világrekordere egy tizeddel maradt el a 12.75-ös csúcsfutásától.

Több szempontból sem okozott csalódást a női 100 méteres gátfutás, Kozák Luca ismét megmutatta, hogy élete legjobb szezonját futja. A 30 éves rutinos sportoló 12.59-re javította az országos csúcsát, hét századot faragott a nyár eleji teljesítményén és a 6. helyen végzett. Az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell 12.33-mal diadalmaskodott, ami szintén erős időnek számít.

Az este záró számára meglepetésre szinte teljesen kiürült a stadion (kb. 2-3 ezren maradtak a 14 ezres létesítményben), a rajongók nagy része Duplantis sikertelen világcsúcs-kísérlete után a kijárat felé vette az irányt. Ők jártak rosszabbul, mert így lemaradtak Molnár Attila 400 méteres futásáról, ami újabb biztató jel volt a birminghami Európa-bajnokság előtt egy hónappal.

„Óriási verseny volt – mondta a 2. helyen célba érő, 44.51 másodperc alatt körbe érő Molnár Attila. – Még hozzá kell szoknom ehhez az új testhez, amit építünk, hogy ne fogyjak el annyira a táv utolsó szakaszára. Megpróbáljuk fenntartani azt a ritmust, amiben az elején futok úgy, hogy közben a lehető legkevesebb sebességet veszítsem el. Jelenleg ezen dolgozunk.”

A táv fedett pályás Európa-bajnokának és Európa-rekorderének jó napjai vannak, hiszen a múlt héten Monacóban 44.47-es magyar csúcsot futott. Négy nappal a Gyémánt Liga-forduló után hazai pályán négy századra megközelítette a legjobbját.

„Úgy néz ki, hogy az előző három versenyen már a testem jól reagált a feladatra, de nem engedhetem meg, hogy az első két szakasza a futásomnak olyan legyen, amilyen ezeken a versenyeken volt. Jó lesz ez, a felkészülés legkeményebb része már mögöttünk van. Bárcsak el tudnám mondani, pontosan hol járunk a folyamatban, de akkor nem igazán lehetne folyamatnak hívni, ha egy pillanatát ki tudnám emelni. Legyen elég annyi, hogy egyelőre pontosan a terv szerint haladunk. Remélem, még csak az út felénél járunk, és még legalább annyi munka hátravan, mint amennyit már elvégeztünk, mert még rengeteg teret érzek a fejlődésre.”

A hagyományoknak megfelelően a verseny végén átadták a Dr. Spiriev Bozsidár-trófeát, amelyet idén is Armand Duplantis vehetett át.

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Ethan Katzberg, olimpiai és kétszeres világbajnok kalapácsvető

Hihetetlen verseny volt, a mezőny színvonala extrém magas volt. Budapesten mindig jó teljesítményt várok az ellenfeleimtől, tudtam, hogy ők is messzire fogják dobni a kalapácsot. Nagyon boldog vagyok az eredményem miatt. Nem voltam biztos benne, hogy ennyire jól fog menni, mert csak nemrég érkeztem meg Kanadából, még az időátállással küszködöm, de valahogyan csak átverekedtem magam ezen az állapoton, jól éreztem magam a kalapáccsal a dobókörben.

Masai Russell, a 100 méteres gátfutás olimpiai bajnoka

Kicsit vacak volt a futás, de a győzelmet nem kell magyarázni. A hajrámmal elégedett lehetek, néhány gátat érintettem, a közeljövőben ezen mindenképp dolgoznom kell. Három nappal korábban szintén versenyeztem, azt hiszem, ezt még éreztem a lábamban, Monacóban 12.20-at futottam, talán még nem regenerálódtam. Ám mégis, minden alkalmat, amikor 12.40-nél gyorsabb vagyok, áldásként élek meg, mert voltak olyan idők, amikor ennyi volt az egyéni csúcsom.

NCAA Division I Men's and Women's Track and Field Championship

Ja’Kobe Tharp, a 110 méteres gátfutás világrekordere

Egészen jó érzéseim voltak menet közben, nem ez volt a legjobb rajtom, de a győzelem az győzelem. Ezért jöttem, megcsináltam, és boldog vagyok, hogy versenycsúccsal tudtam megtenni. Bárkié is volt az előző rekord, természetesen csak kiemelkedő atléta lehetett, úgyhogy jó érzés, hogy elvettem tőle. Ez volt a legerősebb mezőny, amiben az idén megmérettem magam, most ismét bizonyítottam, hogy a leggyorsabb időket magas szintű viadalokon futom.

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