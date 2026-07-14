Nem sikerült a fordítás, már az első körben búcsúzott az ETO a BL selejtezőjében

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–VÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) 2–2 (2–1)
Győr, ETO Stadion, 6138 néző. Vezette: Erceg (horvát)
ETO FC: Petrás – Vladoiu (Bánáti, 68.), Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. (Szép, 68.) – Schön Sz., Gavrics, Bumba (Zivkovic, 84.) – Njie (Huszár M., 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez
VÍKINGUR: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson (Atlason, 77.) – Ibrahimagic, Hansen (Thrándarson, 59.), Hafsteinsson (Andrason, 77.) – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson (Agnarsson, 90+2.). Vezetőedző: Sölvi Ottesen
Gólszerző: Vitális (38. – 11-esből), S. Thorkelsson (45+1. – öngól), ill. Hafsteinsson (34., 55.)
Továbbjutott: a Víkingur Reykjavík, 3–2-es összesítéssel
TÉNYLEG NEKIK UGROTTAK! Efraín Juárez vezetőedző hétfő délután nyomatékosította, hogy nem elég a visszavágón a támadgatás az ETO-tól: már 25 másodperc elteltével két lehetőségük volt a hatalmas iramot diktáló győrieknek, a harmadik perc elején pedig Zseljko Gavrics ziccerben lőtt a bal felső sarok mellé. Kár, hogy a vezetést nem tudta megszerezni a magyar bajnok, mert a Víkingurnak sikerült rendeznie a sorait. Az izlandiak a tizedik perctől a múlt héten is alkalmazott kiváló letámadással hozták zavarba a hazai labdakihozatalt, s félő volt, az első meccsen tapasztalt kínlódás megismétlődik az ETO-val.
A Víkingurt már a félpályánál nehéz volt áttörni, remekül együtt mozgott a csapat, a hazaiaknak időnként így is sikerült eljutniuk a tizenhatosig – a félidő feléig újabb ziccerek nélkül. A horvát játékvezető viszonylag engedékeny hozzáállása miatt gyakrabban járt pórul az ETO, mint a Reykjavík, a 31. percben Zseljko Gavrics egyértelmű buktatásával induló vendégakció majdnem góllal ért véget, Tóth Rajmund szabálytalansága kellett ahhoz, hogy megakadályozza a tiszta ziccer kialakulását. A közeli szabadrúgásból Gylfi Sigurdsson csak a sorfalat találta el, viszont az ebből következő szögletből már megszerezte a vezetést az alárendelt szerepben játszó Víkingur… Ketten is reklamálásért kaptak sárga lapot, a győri kispadot is nyugtatni kellett, persze nehéz elfogadni a nyugtatónak szánt szavakat attól, aki miatt felment a pumpa mindenkiben.
Aztán a pályán vezette le a további feszültséget az ETO, a 37. percben a Tóth Rajmund buktatása miatt megítélt büntetőt Vitális Milán értékesítette. Kulcsfontosságú volt, hogy nem kellett sokáig kétgólos hátrányban futballozni, ettől függetlenül továbbra is a Víkingur állt továbbjutásra. A 41. percben Nfansu Njie centiméterekre volt a párharc kiegyenlítésétől, elképesztő mentés miatt pattant mellé a labda. A gólváltásból egyértelműen az ETO jött ki jobban, s bár Njie a hosszabbításban is mindent megtett, hogy kihagyja a kihagyhatatlant, Sveinn Thorkelsson besegítette a labdát a kapuba, ledolgozták hátrányukat a zöld-fehérek!
Tóth Rajmund és Nikolaj Hansen szerencsétlen ütközése miatt tíz a tíz ellen játszott a két csapat, amikor az 52. percben Nfansu Njie szép cselt követően a jobb sarok felé lőtt, nem elég pontosan, mert Ögmundur Kristinsson simán leért a labdára. Az 55. percben aztán ismét sokkolta az ETO-t a Víkingur, kifejezetten szép támadás végén már másodszor volt eredményes Daniel Hafsteinsson, ismét az izlandiak felé billentve a párharcot. Ezúttal nem volt lehetőségük olyan gyorsan válaszolniuk a győrieknek, mert a középkezdés után egy ütközés miatt hosszasan ápolni kellett a vendégek kapusát. Bénítólag hatott az ETO-ra a gól, a 63. percben három hatalmas helyzete adódott a Víkingurnak a párharc eldöntésére, de nem élt egyikkel sem. Efraín Juárez limitált lehetőségeit jelzi, hogy Bánáti Kevint hozta be jobbhátvédnek, a 18 éves Szép Mártont pedig a támadások lendítéséért.
Győri részről csak erőlködésre futotta, a 84. percben a Schön Szabolcs megpattanó lövése utáni labda jelentett veszélyt, de ha nehezen is, mindent tisztáztak az izlandiak, mielőtt nagy helyzet alakult volna ki a kapujuk előtt. Hatalmas lehetőséget szalasztott el az ETO a kieséssel, hiszen így ott folytatja az európai porondon, ahol tavaly elkezdte: a Konferencialiga második körében, és három párharcot kell megnyernie, hogy a főtáblára jusson... 2–2