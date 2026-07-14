Nem sikerült a fordítás, már az első körben búcsúzott az ETO a BL selejtezőjében

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

ETO FC–VÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) 2–2 (2–1)

Győr, ETO Stadion, 6138 néző. Vezette: Erceg (horvát)

ETO FC: Petrás – Vladoiu (Bánáti, 68.), Csinger, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. (Szép, 68.) – Schön Sz., Gavrics, Bumba (Zivkovic, 84.) – Njie (Huszár M., 84.). Vezetőedző: Efraín Juárez

VÍKINGUR: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson (Atlason, 77.) – Ibrahimagic, Hansen (Thrándarson, 59.), Hafsteinsson (Andrason, 77.) – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson (Agnarsson, 90+2.). Vezetőedző: Sölvi Ottesen

Gólszerző: Vitális (38. – 11-esből), S. Thorkelsson (45+1. – öngól), ill. Hafsteinsson (34., 55.)

Továbbjutott: a Víkingur Reykjavík, 3–2-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

TÉNYLEG NEKIK UGROTTAK! Efraín Juárez vezetőedző hétfő délután nyomatékosította, hogy nem elég a visszavágón a támadgatás az ETO-tól: már 25 másodperc elteltével két lehetőségük volt a hatalmas iramot diktáló győrieknek, a harmadik perc elején pedig Zseljko Gavrics ziccerben lőtt a bal felső sarok mellé. Kár, hogy a vezetést nem tudta megszerezni a magyar bajnok, mert a Víkingurnak sikerült rendeznie a sorait. Az izlandiak a tizedik perctől a múlt héten is alkalmazott kiváló letámadással hozták zavarba a hazai labdakihozatalt, s félő volt, az első meccsen tapasztalt kínlódás megismétlődik az ETO-val.

A Víkingurt már a félpályánál nehéz volt áttörni, remekül együtt mozgott a csapat, a hazaiaknak időnként így is sikerült eljutniuk a tizenhatosig – a félidő feléig újabb ziccerek nélkül. A horvát játékvezető viszonylag engedékeny hozzáállása miatt gyakrabban járt pórul az ETO, mint a Reykjavík, a 31. percben Zseljko Gavrics egyértelmű buktatásával induló vendégakció majdnem góllal ért véget, Tóth Rajmund szabálytalansága kellett ahhoz, hogy megakadályozza a tiszta ziccer kialakulását. A közeli szabadrúgásból Gylfi Sigurdsson csak a sorfalat találta el, viszont az ebből következő szögletből már megszerezte a vezetést az alárendelt szerepben játszó Víkingur… Ketten is reklamálásért kaptak sárga lapot, a győri kispadot is nyugtatni kellett, persze nehéz elfogadni a nyugtatónak szánt szavakat attól, aki miatt felment a pumpa mindenkiben.

Aztán a pályán vezette le a további feszültséget az ETO, a 37. percben a Tóth Rajmund buktatása miatt megítélt büntetőt Vitális Milán értékesítette. Kulcsfontosságú volt, hogy nem kellett sokáig kétgólos hátrányban futballozni, ettől függetlenül továbbra is a Víkingur állt továbbjutásra. A 41. percben Nfansu Njie centiméterekre volt a párharc kiegyenlítésétől, elképesztő mentés miatt pattant mellé a labda. A gólváltásból egyértelműen az ETO jött ki jobban, s bár Njie a hosszabbításban is mindent megtett, hogy kihagyja a kihagyhatatlant, Sveinn Thorkelsson besegítette a labdát a kapuba, ledolgozták hátrányukat a zöld-fehérek!