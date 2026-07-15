Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: Alekszandar Milivojevics lett a MÁV Előre új vezetőedzője

M. B.M. B.
2026.07.15. 19:48
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Fotó: FB/MÁV Előre Foxconn
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MÁV Előre MÁV Előre Foxconn Alekszandar Milivojevics férfi röplabda Extraliga
Alekszandar Milivojevics lett a férfi röplabda Extraligában ezüstérmes MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.

A székesfehérvári klub a közösségi oldalán szerdán számolt be arról, hogy az előző szezonban másodedzőként dolgozó montenegrói szakember a következő idényben már vezetőedzőként irányítja a gárdát.

A MÁV Előre Foxconn szombaton jelentette be, hogy két és fél év után távozik a csapat éléről Omar Pelillo. Az argentin trénerrel a klub „történelmi sikereket ért el”, Magyar Kupa-győzelem és ezüstérem, Extraliga-bajnoki cím és második hely, valamint MEVZA Kupa-ezüstérem szerepelt a dicsőséglistán.

 

MÁV Előre MÁV Előre Foxconn Alekszandar Milivojevics férfi röplabda Extraliga
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