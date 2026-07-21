Leonardo: Nehéz dolga lesz a Fradinak a Twente ellen

Mire számíthat csütörtökön a Ferencváros? A zöld-fehérek az Európa-liga-selejtező második fordulójában a holland Twentével találkoznak, az első összecsapásra csütörtökön Enschedében kerül sor 20 órától. Leonardo, a Ferencváros korábbi brazil-holland kettős állampolgárságú légiósa évek óta Hollandiában él és dolgozik, az elmúlt két esztendőben az ADO Den Haag U19-es csapatának segédedzőjeként tevékenykedett, így napi szinten követi a holland futballt – őt kérdeztük a Twente–Ferencváros meccsről.

„Nagyon veszélyes csapat a Twente, különösen hazai pályán – válaszolta lapunk kérdésére a 43 éves Leonardo, aki 2013 februárjától 2014 júliusáig erősítette a Ferencvárost. – Szeret támadófutballt játszani, letámadni és nagy intenzitással futballozni. A stadionjában rendre remek hangulatot teremtenek a szurkolók, akik azért a ferencvárosi drukkerek szenvedélyességéhez nem mérhetők. Nehéz párharc vár a Fradira, különösen az első, idegenbeli meccs lesz nagy kihívás. Tudni kell, hogy a Twente ellen egyáltalán nem könnyű játszani, ugyanis jól szervezett csapat, nagy intenzitással futballozik és rendre kihasználja a hazai pálya előnyét – ez csütörtökön mellette szól. A Ferencvárosnak bőven megvan a minősége ahhoz, hogy még Hollandiában is egyenrangú ellenfele legyen, sőt… Ha nagy önbizalommal, karakteresen és taktikailag fegyelmezetten futballozik, valamint jó százalékban használja ki a helyzeteit, győzhet a kiváló légkörű De Grolsch Veste Stadionban. Kiegyenlített párharcra számítok, amelyet apróságok dönthetnek el. A Ferencvárosnak azonban kifejezetten erős a kerete, és nem kérdéses, hogy ismét maradandót akar alkotni Európában.”

Leonardo úgy érzi, csak lendületes futballal lehet esélye a zöld-fehéreknek, így Bamidele Yusufnak (jobbra) is az idegenbeli mérkőzésen (Fotó: Árvai Károly)

A Twente az előző idényben a PSV Eindhoven, a Feyenoord és a Nijmegen mögött negyedik lett, de intő jel, hogy többek között megelőzte az Ajaxot és az AZ-t is. Habár nem tartozik a legerősebb holland együttesek közé, ahhoz kétség sem fér, hogy hazai pályán minden csapat számára igencsak kellemetlen ellenfél. Az előző bajnoki évadban otthon legyőzte többek között a Feye­noordot és az Alkmaart is, de volt négy- és ötgólos sikere is.

„A Twente a nagy múltú holland együttesek közé tartozik, 2010-ben bajnoki címet szerzett, háromszoros kupagyőztesnek és kétszeres holland Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát – folytatta Leonardo. – Egyébként 2009 és 2012 között kiváltképp sikeres volt, ekkor négy jelentős trófeát is nyert odahaza, én pedig jól emlékszem erre az időszakra, ugyanis az Ajax és a NAC Breda játékosaként játszottam ellene. Visszatérve a jelenbe, nem lesz könnyű meccse a Fradinak, ugyanis a Twente pályáján mindig nagy kihívás futballozni. Ez a csapat szereti a támadófocit, gyorsak a szélsői. A Ferencváros nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, Borbély Balázs személyében remek a vezetőedzője is, és megfelelő karaktert mutatva képes rá, hogy győzzön idegenben. Ugyanakkor senkinek sem szabad alábcsülnie a Twentét.”

A Ferencváros többek között Naby Keitában bízhat, aki az előző idényben Robbie Keane-nél nem sok lehetőséget kapott, míg most Borbély Balázsnál kulcsemberré válhat. A Vojvodina elleni mindkét mérkőzésen a Fradi legjobbja volt, vélhetően csütörtökön a Twente félelmetes hangulatú pályáján is főszerep vár(hat) rá.