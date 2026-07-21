Hatalmas újításokkal érkezik az év egyik legizgalmasabb magyarországi sporteseménye

Kedden délután számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntő szervezői. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség kevesebb mint két hónap múlva, szeptember 11-én kezdődő megméretése végleg eldönti a vitát arról, hogy ki a legjobbak legjobbja a különböző, összesen 28 versenyszámban.

„Már a legelső pillanattól kezdve mondtuk, hogy az atlétikai világdöntő esetében másképp csináljuk a dolgokat – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. – Ezek az újítások ízelítőt adnak abból, hogyan kívánjuk előre mozdítani a sportágat ezzel a teljesen új globális bajnoksággal, emelve az atlétika és annak számos csillagának fényét, miközben újragondoljuk, hogyan élik át a rajongók az első kiadást.”

A szervezők keddi közleményéből kiderül, hogy milyen újdonságokat hoz majd a szeptember 11. és 13. között a budapesti Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban bemutatkozó esemény.

Közvetítés

Az újítások középpontjában a közvetítési produkció átfogó megújítása áll. A bajnokság programját úgy alakították ki, hogy a televíziós közönség igényeit helyezze előtérbe, nagyobb teret adva a sportolók történeteinek, miközben a digitális platformokon is hatékonyabban vonja be a szurkolókat. Az atlétika rajongói első alkalommal mondhatták el véleményüket az új televíziós grafikákról, és oszthatták meg nézői tapasztalataikat.

A grafikai csomag frissített látványelemeket tartalmaz, többek között kiterjesztett valóságot (AR), portrékat a sportolókról, új adatpontokat, valamint frissített megjelenést. A győzelmi valószínűségek és a várható célba érkezési pozíciók szintén részét képezik majd a közvetítésnek; ezek a korábbi eredmények alapján kidolgozott, a legutóbbi teljesítményeket súlyozó és valós időben frissülő algoritmuson alapulnak. Más apró, de jelentős tervezési módosítások közé tartozik, hogy a versenyóra a képernyő alsó középső részére költözik, ami zökkenőmentesebb felhasználói élményt tesz lehetővé a függőleges platformokon.

Az innovációt a történetmeséléssel ötvöző, teljesen új nézői élmény szeptemberben, Budapesten mutatkozik be. Ennek részleteit hamarosan ismertetik.

Az esemény nem a hagyományos időrend szerint zajlik majd, hanem egy show-forgatókönyv alapján, amelyben minden másodpercnek megvan a helye. A közvetítés és a helyszíni műsor összehangolt tervezése biztosítja, hogy minden váratlan és emlékezetes pillanat képernyőre kerüljön, és egyetlen fontos történetszál se maradjon ki.

Az atlétikai világdöntőt Magyarországon az M4 Sport közvetíti, emellett több mint húsz vezető műsorszolgáltató sugározza majd élőben a versenyt, köztük a BBC (Egyesült Királyság), az NBCUniversal (Egyesült Államok), az NRK (Norvégia), az SVT (Svédország), a L'Équipe (Franciaország), a CPSL (Karib-térség), a Polsat (Lengyelország) és a TBS (Japán). Emellett további műsorszolgáltatókkal is a végső tárgyalások zajlanak.

(Fotó: Nemzetközi Atlétikai Szövetség)

Verseny és helyszíni show

Versenyrendezési szempontból is több újdonság várja majd a nézőket. A pálya látványát egy markáns, fekete pályaborítás határozza meg, miközben az adott program során éppen használt versenyterületek kontrasztos kiemelést kapnak, így a nézők figyelme folyamatosan az aktuális versenyszámra irányul.

Az atlétikai világdöntő saját, egyedi hangzásvilágot kap, amely a márka hangulatát és energikusságát tükrözi. A világdöntő himnuszát a rúdugrás világcsúcstartója, Armand Duplantis írta. Az élő zenei produkciók gondoskodnak arról, hogy minden versenyprogram bemelegítése lendületes hangulatban kezdődjön, és megfelelő atmoszférát teremtsen a közönség számára.

Első alkalommal készülnek majd a versenyterületen, a közönség előtt interjúk, amelyeket a stadionban és egy időben a nemzetközi televíziós közvetítésben is élőben láthatnak a nézők, így a helyszín hangulata közvetlenül a televíziós közvetítés részévé válik.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség az olimpiai és világbajnok sprintercsillaggal, Noah Lylesszal szoros együttműködésben új formákat dolgozott ki a sportolók verseny előtti bemutatására, valamint a verseny utáni ünneplésére. A teljes körű fénytechnikai rendszer tovább erősíti az esemény show-jellegét, miközben a sportolókat állítja a figyelem középpontjába.

A versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden versenyszám a lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd, így a közönség teljes figyelme az adott versenyzőkre összpontosulhat. A bajnokság három egymást követő estén, három háromórás programmal várja a nézőket. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel.

A három versenynap során összesen 28 döntőt rendeznek. Az összes ügyességi számban, valamint az 1500 és az 5000 méteren egyből döntőkre kerül sor, míg a 800 méteren és annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek.

Sportolói élmény

A bajnokság megtervezése során kiemelt szempont volt egy újfajta sportolói élmény megteremtése is. Ennek jegyében az atlétikai világdöntő a The Day Before elnevezésű vadonatúj koncepcióval veszi kezdetét szeptember 10-én, amely a hagyományos verseny előtti sajtótájékoztatót olyan kihagyhatatlan eseménnyé alakítja, ahol a sportolók bemutathatják személyiségüket és személyes támogatóikat, a média kötetlenebb környezetben találkozhat velük, a tartalomgyártók és a versenyzők pedig exkluzív tartalmakat készíthetnek.

A The Day Before négy különálló programelemből áll, amelyek egyetlen látványos délután részeként valósulnak meg szeptember 10-én, egy nappal a verseny kezdete előtt.

The Press Conference – az atlétikai világdöntő hivatalos megnyitója, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, valamint az Abszolút Legenda, Usain Bolt részvételével

– az atlétikai világdöntő hivatalos megnyitója, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, valamint az Abszolút Legenda, Usain Bolt részvételével The Red Carpet – a sportolók érkezése a saját stílusukat tükröző öltözékben, fotózással, Glambot-felvételekkel és videós tartalomkészítéssel

– a sportolók érkezése a saját stílusukat tükröző öltözékben, fotózással, Glambot-felvételekkel és videós tartalomkészítéssel The Media Day – tartalomgyártó állomások, fotózások, interjúk, reakcióvideók és márkamegjelenések

– tartalomgyártó állomások, fotózások, interjúk, reakcióvideók és márkamegjelenések The Kids' Athletics Ultimate Challenge – az esemény két Abszolút Sztárja, Melissa Jefferson-Wooden és Letsile Tebogo helyi gyermekek részvételével rendeznek csapatversenyt a stadionban

A versenynapokon a részt vevő sportolók külön felhasználási jogosultságokat kapnak annak érdekében, hogy saját versenyszámaikról készült felvételeket közzétehessék digitális felületeiken, és szélesebb körben élhessenek nevük, képmásuk és személyük kereskedelmi felhasználásához fűződő jogaikkal. Emellett hozzáférést kapnak a Nemzetközi Atlétikai Szövetség megbízásából készült fotókhoz is – a versenyekről és a kulisszák mögötti pillanatokról egyaránt –, hogy még hitelesebben mutathassák be saját történetüket. Tara Davis-Woodhall a versenyzés mellett az atlétikai világdöntő vezető tartalomkészítőjeként is közreműködik, tovább erősítve a sportolók saját nézőpontjára épülő történetmesélést.

A program része lesz egy kizárólag a sportolók számára szervezett afterparty, a Club Ultimate by Noah Lyles is. A nyolcszoros világbajnok Noah Lyles aktívan közreműködik az esemény kialakításában, a DJ-k kiválasztásától kezdve egészen a helyszín kiválasztásáig.

Az atlétikai világdöntő bajnoki címének egyedülálló jelentőségét a díjazás is tükrözi. A versenyen nem osztanak érmeket. Valamennyi meghívott sportoló egy egyedi részvételi emléktárgyat kap, míg a viadal bajnokai egy olyan trófeát vehetnek át, amely ehhez az emléktárgyhoz illeszkedve alkot teljes egészet. A trófeát és a részvételi emléktárgyat a verseny rajtjához közeledve mutatják be.

Mivel egyetlen sportoló sem jut fel egyedül sportága csúcsára, a szervezők különleges lehetőséget biztosítanak arra, hogy a versenyzők legközelebbi hozzátartozói és szerettei a bajnokság részeseiként élhessék át ezeket a pillanatokat, ne pedig a lelátón ülő nézőként.

Ahogyan azt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség korábban bejelentette, az atlétikai világdöntő minden idők legnagyobb összdíjazását kínálja atlétikai versenyen: összesen 10 millió amerikai dollár talál gazdára, amelyből az egyéni győztesek 150 000 amerikai dollárban részesülnek, és valamennyi induló pénzdíjat kap.

Szemben a nagy világeseményekkel, a világdöntőn nincs maximalizálva, hogy egy országból hányan indulhatnak a különböző versenyszámokban. Automatikus meghívást kapnak a 2024-es olimpiai bajnokok és a 2025-ös világbajnokok, valamint az idei Gyémánt Liga-sorozat győztesei is. A kvalifikáció részleti, valamint a Road to Ultimate ranglista itt érhető el.

(Fotó: Nemzetközi Atlétikai Szövetség)

Digitális platformok

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség az atlétikai világdöntőn mutatja be vadonatúj mobilalkalmazását is, amelynek célja, hogy új szintre emelje azt, ahogyan a szurkolók világszerte követik és átélik az atlétikát. Az alkalmazás személyre szabott, mobileszközökre optimalizált felhasználói élményt kínál, egyetlen felületen egyesítve az élő eredményeket, a sportolói történeteket, a videós tartalmakat, az interaktív játékokat, a tippjátékokat és a személyre szabott értesítéseket.

Az alkalmazás egyaránt kiszolgálja az atlétika elkötelezett követőit és az alkalmi érdeklődőket: a kiemelt versenyek idején nélkülözhetetlen kísérőplatformként szolgál, miközben egész évben változatos tartalmakkal és élményekkel várja a felhasználókat.

Az új platform fontos mérföldkövet jelent a Nemzetközi Atlétikai Szövetség digitális átalakulásában: erősíti a szurkolókkal kialakított közvetlen kapcsolatot, még szélesebb körben teszi elérhetővé az atlétikát, valamint új lehetőségeket teremt a szurkolói aktivitás ösztönzésére, a közösségépítésre és a partnerségi együttműködések támogatására.

A közvetítést, a verseny lebonyolítását és a helyszíni show-t érintő innovációkkal együtt az alkalmazás célja, hogy minden eddiginél közelebb hozza a szurkolókat a sportolókhoz és a verseny történéseihez az első atlétikai világdöntőn.

Az atlétikai világdöntőre a jegyek Eventim oldalán érhetők el, IDE KATTINTVA.