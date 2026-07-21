Kocsis Dominik: Lehet, hogy adok-kapok meccs lesz csütörtökön

Két hete tudjuk, hogy a DVSC az örmény Pjunik Jerevánnal méri össze az erejét a Konferencialiga második selejtezőkörében – bár július 9-én még csak az odavágót rendezték meg az első selejtezőkörben, a Pjunik 3–0-ra győzte le a máltai Marsaxlokkot idegenben, vagyis gyakorlatilag már az első összecsapáson eldöntötte a továbbjutás sorsát. A papírforma szerint a visszavágót is megnyerték az örmények (1–0), így ellenük lép pályára a Loki csütörtökön 18 órakor a Nagyerdei Stadionban.

„Szerencsére minden rendben volt a felkészülés során, így bizakodva várhatjuk az idénybeli első tétmeccset – mondta lapunknak Kocsis Dominik, a DVSC 23 éves szélsője. – Azt hamar megtapasztalhattuk, hogy Gert Remmel vezetőedző teljesen más jellegű futballt vár el tőlünk, mint a nyáron távozó Sergio Navarro: direktebb lesz a játékunk, sok beadás várható, próbáljuk majd minél többször az ellenfél védelme mögé belőni a labdát. Hozzám rendkívül közel állt a korábbi vezetőedző, nagyon tisztelem őt, de az élet, a futball ilyen, történnek változások. Ami engem illet, nyilván a szerepköröm hasonló lesz, kellenek az oldalról érkező beadások, a gólpasszok, a gólok. Eredményesebb akarok lenni, mint az előző idényben voltam: akkor négy gólt szereztem s adtam három gólpasszt. A nemzetközi kupában is kiemelkedő teljesítményt nyújtanék, akár már csütörtökön is: meg kell nyernünk idehaza a meccset! Jó állapotban érzem a csapatot, viszont a Pjunik is hasonló futballt játszik, mint mi, vagy adok-kapok lesz, vagy brusztolós, kemény meccs egy góllal.”

Két hét alatt négy tétmérkőzés vár a debreceni labdarúgókra, hiszen az örmények elleni két találkozón kívül az NB I-ben vasárnap fogadják a Puskás Akadémiát, majd jövő hét vasárnap az Újpest ellen játszanak a Megyeri úton.

„A célunk nem lehet más, mint legutóbb, ugyebár a tabellán a negyedik helyen zártunk – és most jó lenne a dobogón végezni… Történt változás a nyáron a keretben, két kulcsember, Bárány Donát és Szűcs Tamás távozott, mindketten megérdemelték, hogy légiósnak álljanak. A középpályára Blaz Boskovic érkezett, ő magas, erős, elöl és a védekezésben is segít, hatos és nyolcas pozícióban egyaránt játszhat. A támadósorban Sohan Baldoni futballozik: benne van a gól, agilis, akár a szélen is szerepelhet.”

Nagy az érdeklődés a csütörtökön 18 órakor kezdődő mérkőzés iránt: a hétfő délutáni állás szerint több mint 6 ­ezren már biztosan lesznek a mérkőzésen (három-háromezer bérletes és jegytulajdonos), sőt, a Lokinál úgy kalkulálnak, hogy több mint 10 ezer drukker szurkolhat a Nagyerdei Stadion lelátóján.

Ha a DVSC továbbjut, a harmadik körben az ukrán Polisszja és a dán Köbenhavn párharcának győztesével csap össze.