Női kézi: ez ám a sztárparádé – megérkeztek az ETO és a Fradi új légiósai

Kézilabda-világsztárok landoltak a bécsi repülőtéren: megérkezett a Győri Audi ETO KC két új szerzeménye, a az olimpia-, világ- és Európa-bajnok átlövő, Thale Rushfeldt és a világ egyik legjobb beállója, a franciák világbajnoka, Sarah Bouktit. A győriek honlapjukon azt is közölték, hogy csütörtökön 16.30-tól tartják az évad első nyílt labdás edzését az Audi Aréna Győrben.

A legutóbbi bajnokságban a győriek mögött második helyén végző is FTC-nél is megérkeztek az új légiósok. A két dán válogatott, a kapus Anna Kristensen és az irányító-átlövő Michala Möller már Budapesten bringával érkezett a Népligetbe, s edzésre jelentkezett a spanyol beálló, Lysa Tchaptchet és a szlovén irányító, Elizabeth Omoregie is. A „trónfosztásra” készülő IX. kerületiek tréningjéről a Fradi médiastábja készített is egy rövid zenés összeállítást.