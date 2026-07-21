Nemzeti Sportrádió

Női kézi: ez ám a sztárparádé – megérkeztek az ETO és a Fradi új légiósai

V. H. L.V. H. L.
2026.07.21. 15:39
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Michala Möller és Anna Kristensen (középen, illetve jobbra) útban a Fradi edzésére (Fotó: Facebook/FTC Kézilabda)
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Anna Kristensen Michala Möller Sarah Bouktit FTC-Toyota Kovács Thale Rushfeldt Lysa Tchaptchet Defo Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I Elizabeth Omoregie
A magyar első osztályú női kézilabda-bajnokság két élcsapatánál, a Győri Audi ETO KC-nél és a Ferencvárosnál is megjöttek az új igazolások: az egyik oldalon Thale Rushfeldt Deila és Sarah Bouktit, a másikon Anna Kristensen, Michala Möller, Lysa Tchaptchet és Elizabeth Omoregie csatasorba állásával igazi ínyencfalatnak ígérkezik a két nagy rivális egymás elleni csatája a ligában.

Kézilabda-világsztárok landoltak a bécsi repülőtéren: megérkezett a Győri Audi ETO KC két új szerzeménye, a az olimpia-, világ- és Európa-bajnok átlövő, Thale Rushfeldt és a világ egyik legjobb beállója, a franciák világbajnoka, Sarah Bouktit. A győriek honlapjukon azt is közölték, hogy csütörtökön 16.30-tól tartják az évad első nyílt labdás edzését az Audi Aréna Győrben.

A legutóbbi bajnokságban a győriek mögött második helyén végző is FTC-nél is megérkeztek az új légiósok. A két dán válogatott, a kapus Anna Kristensen és az irányító-átlövő Michala Möller már Budapesten bringával érkezett a Népligetbe, s edzésre jelentkezett a spanyol beálló, Lysa Tchaptchet és a szlovén irányító, Elizabeth Omoregie is. A „trónfosztásra” készülő IX. kerületiek tréningjéről a Fradi médiastábja készített is egy rövid zenés összeállítást.

 

Anna Kristensen Michala Möller Sarah Bouktit FTC-Toyota Kovács Thale Rushfeldt Lysa Tchaptchet Defo Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I Elizabeth Omoregie
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