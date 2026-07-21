Két új légiós és két korosztályos bajnok a címvédő pécsi női kosárlabdacsapat keretében

A klub keddi tájékoztatása szerint a három érkező közül az amerikai Zada Williams fizikális magasember, aki az előző idényben közel dupla duplás átlaggal (9.9 pont, 8.8 lepattanó) segítette a Csata TKK együttesét. A szlovén válogatott Tina Cvijanovic az olasz élvonalbeli San Martino di Lupari együttesétől szerződött a baranyaiakhoz, s az előző szezonban 7.5 pontot átlagolt. Szücs Luca pedig a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiától tér vissza, amely nemrég visszalépett az élvonalbeli folytatástól.

Továbbra is Djokics Zseljko vezetőedző együttesét erősíti Studer Ágnes, Török Ágnes, a szerb Nadija Smailbegovics, a nigériai Adenike Olawuyi, Josepovits Kinga, Halmágyi Kata, Halmágyi Kitti és Kecsmárik Olívia, melléjük az elmúlt idényben U23-as bajnok csapatból Csirke Petra és Ikládi Anna került fel a felnőtt keretbe.

Éles Péter sportszakmai igazgató szerint a májusban a DVTK HUNTHERM ellen 3–0-ra megnyert bajnoki döntő után új realitásra ébredt az egyesület, amely anyagi megfontolásból egyik európai sorozatban sem indult a következő szezonban.

„Kis túlzással kijelenthetem, hogy még örülni sem volt időnk igazán, hiszen hamar szembesültünk a valósággal. Időbe telt, mire összeszedtük magunkat, és elkezdtünk dolgozni a »túlélési csomagon«. Miközben az utolsó pillanatig bíztunk benne, hogy összejön az Euroliga-szereplés, szembesülnünk kellett azzal is, hogy több kulcsjátékosunk máshol folytatja a pályafutását. A nyár első és legfontosabb lépése a szakmai stáb együtt tartása volt Djokics Zseljkóval és Iványi Dalma másodedzővel. Bár többen budapesti vagy amerikai egyetemeken képzelik el a közeljövőjüket, Csirke Petra és Ikládi Anna személyében két olyan akadémistánk lesz a felnőtt keretben, akikre biztos vagyok benne, hogy lehet majd számítani. Mellettük Halmágyi Kata, Halmágyi Kitti, Kecsmárik Olívia, Adenike Olawuyi és a válogatott Josepovits Kinga is a keret tagja, így ismét kijelenthetjük, hogy felnőttcsapatunk több mint fele a saját akadémiánk neveltje” – sorolta.

Az ügyvezető kifejtette, a tapasztalt játékosok közül Studer Ágnes, Török Ágnes és Nadija Smailbegovics maradása olyan stabilitást ad a csapatnak, amely nélkül nehéz lett volna újrakezdeni. A távozott cseh Julia Reisingerova és amerikai Alexa Held pótlása szinte lehetetlen feladatnak bizonyult, ezért inkább arra törekedtek, hogy a megújult céljaikhoz olyan játékosokat igazoljanak, akik beleillenek a csapat filozófiájába.

„Zada Williams és Tina Cvijanovic más típusú kosárlabdázók, mint elődjeik, ezért biztos, hogy csapatunk játéka is megújul, és talán némileg más felfogásban kosárlabdázunk majd” – tette hozzá Éles Péter.

A női NB I 2026–2027-es idénye szeptember utolsó hétvégéjén rajtol.