Nemzeti Sportrádió

Atlétika: a rendkívüli közgyűlés megerősítette a három megmaradt elnökségi tagot

2026.07.21. 15:24
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Gyulai Miklós múlt héten mondott le (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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Gyulai Miklós MASZ atlétika
A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) keddi, rendkívüli közgyűlése megerősítette pozíciójában a szervezet két alelnökét, Németh Zsoltot (Dobó SE) és Zsivoczky-Farkas Györgyit (Honvéd), valamint Tölgyesi Előd (ARAK) elnökségi tagot.

A rendkívüli közgyűlést még azelőtt hívták össze, hogy múlt szerdán azonnali hatállyal lemondott elnöki posztjáról Gyulai Miklós. Így a második napirendi pont okafogyottá is vált. Ezek után került sor a megmaradt három elnökségi tag esetében a szavazásra, és a küldöttek többsége mindhármukat megerősítette pozíciójában: Zsivoczky-Farkas Györgyit az 57 jogosultból 44 nem hívta vissza, 13 ellenében, Németh Zsoltnál 43:14, Tölgyesi Elődnél 42:15 volt az arány.

Farkas Attila Erik ügyvéd a mandátumvizsgáló bizottság elnökeként közölte, hogy az alapszabálynak megfelelően, a minimum kötelezően előírt 45 napra, szeptember másodikára összehívják a rendkívüli tisztújító közgyűlést a hiányzó pozíciók betöltésére. Jelenleg a szervezetnek elnöke nincs, illetve Gyulai Miklóshoz hasonlóan lemondott két elnökségi tag – Oroszi Zsuzsanna és Kriszt Balázs –, miként a felügyelő bizottság három tagja – Czeglédi Katalin, Képes Lóránt és Németh Attila is –, így utóbbi testület működésképtelenné is vált. Hozzátette: a most pozíciójukban megerősített alelnökök és elnökségi tag eredeti, 2028-ig szóló megbízatása marad érvényben, míg az új vezető tisztségviselőket szeptember elején négy évre választják meg.

Ezt követően az egyéb napirendi pontoknál Tölgyesi Előd felvetette, hogy ha már a 70 szavazásra jogosult küldöttből 57 jelen van, és határozatképesek, akkor arról is szavazzanak, miszerint a rendkívüli helyzetre való tekintettel a szeptemberi tisztújító küldöttgyűlésig megerősített tisztségviselő vezesse a MASZ-t, ellenben a távozó elnök által múlt szerdán felhatalmazott szövetségi vezérigazgatóval, Deutsch Péterrel. Felvetését támogatta Zsivoczky Attila (BHSE) is. A levezető elnökként közreműködő vezérigazgató erről a felvetésről azt mondta, hogy az nem az egyebeknek megfelelő napirendi pont, amit Farkas Attila Erik jogi hivatkozással is megerősített. Ezt követően a feszültebb hangulatra váltó közgyűlésen több egyesület – egyebek között a szegedi, a kecskeméti, a békéscsabai, a zalaegerszegi, a szombathelyi – képviselője is jelezte, hogy használják ki az alkalmat, és szavazzanak most ebben a kérdésben, kiemelve, hogy arról a megerősítések előtt érdemben nem tudtak volna dönteni, ám az ügyvéd továbbra is a jogra hivatkozva elzárkózott ettől.

Gyulai Miklós MASZ atlétika
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