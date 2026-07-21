Félelem és reszketés az Aztékban; argentin feltámadások – a világbajnokság 5+1 legjobb meccse

CSOPORTKÖR

L-csoport, 1. forduló

Június 17., szerda, 22.00. Dallas, Dallas Stadion

ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2

Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

A 48 csapatos világbajnoksággal együtt járt az is, hogy nyolc csoportharmadik is továbbment, így a csoportkörnek kisebb volt a tétje. Azért így is hozott több meglepetést, például a későbbi győztes Spanyolország nem bírt Zöld-foki-szigetekkel, vagy látványos kiütésekből (Németország–Curacao 7–1). Mi egy olyan meccset hoztunk, amely a FIFA-világranglista alapján a legnagyobb rangadónak tűnt, és végül nem is okozott csalódást.

Harry Kane (balra) vezérletével Anglia elintézte Horvátországot (Fotó: Getty Images)

Thomas Tuchel 2025 elején vette át az angol válogatott irányítását, és ugyan látszódtak jelek arra, hogy ez már nem a Gareth Southgate-féle csapat, de az első igazi erőpróbát az öregedő horvát válogatott jelentette. A szigetországiak rögtön megmutatták, hogy sokáig menetelhetnek: az első félidőben ugyan még Harry Kane mindkét góljára érkezett a horvát válasz, de a második játékrészben aztán Jude Bellingham is megkezdte a góltermelést, aztán a csereként érkező Marcus Rashford állította be a 4–2-es végeredményt. A két csapat közel négyes várható gólértéket (xG) termelt, ebből az angolok 3.21-et hoztak össze 22 lövésből.

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Július 3., péntek, 1.00. Toronto, Toronto Stadion

PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 2–1

Gólszerzők: C. Ronaldo (68. – 11-esből), G. Ramos (90+4.), ill. (Perisic (53.)

Cristiano Ronaldo és Luka Modric közül csak egyikőjük juthatott a legjobb 16 közé válogatottjával. A két klasszis pályafutásuk során 222 tétmérkőzésen léptek pályára együtt a Real Madridban, közösen 13 trófeát, köztük négy Bajnokok Ligája-címet szerezve. Minden bizonnyal mindkét játékos utolsó világbajnokságán szerepelt, és az egymás elleni mérkőzésből a portugál aranylabdás került ki győztesen.

Cristiano Ronaldo és Luka Modric találkozása (Fotó: Getty Images)

Az első félidőben Portugália dominált, de csak egyszer találta el a kaput, ami így is több, mint ami a horvátoknak összejött. A második játékrész elején aztán Ivan Perisic szinte a semmiből vezetést szerzett. Erre nemsokára aztán jött a válasz: Cristiano Ronaldo először egy gyönyörű lesgólt szerzett, majd büntetőből meglőtte karrierje első világbajnoki gólját az egyenes kieséses szakaszban. A hajrában volt horvát lesgól és kapufa is, és végül, ahogyan az lenni szokott, a kihagyott helyzeteket megbosszulta Portugália: a 94. percben Goncalo Ramos a kapuba fejelt. A 19 (!!!) perc hosszabbítás 13. percében Josko Gvardiol egyenlített, de hosszas videózás után les miatt érvénytelenítették a találatot, így Portugália ment tovább. Sztárok, dráma, rekordok, lesgólok, Modric lehetséges búcsúja és maratoni hosszabbítás, megvolt itt minden, ami egy emlékezetes mérkőzéshez kellhet.

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Július 4., szombat, 0.00. Miami, Miami Stadion

ARGENTÍNA–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 3–2 – hosszabbítás után

Gólszerező: Messi (29.), Lisandro Martínez (92.), Diney (111. – öngól), ill. D. Duarte (59.), L. Cabral (103.)

Csak nem akart véget érni a Zöld-foki-szigeteki csoda. Mint ismert, Lionel Messi az Inter Miamiban játszik, így a csoportkörben mindhárom meccsüket megnyerő argentinok a szokásosnál is nagyobb szurkolótáborral várhatták a torna meglepetéscsapata elleni egyenes kieséses szakaszt a Miami Stadionban. Hiába a szép történet és lett sokak kedvence Zöld-foki-szigetek, senki nem gondolta, hogy komoly ellenállást tanúsítanak a címvédővel szemben. Vozinha az első szűk fél órában több bravúrt is bemutatott, de a 29. percben Lionel Messi megszerezte a vezetést a dél-amerikaiaknak.

Lionel Messi büntetőből és szabadrúgásból sem tudta bevenni Vozinha kapuját (Fotó: Getty Images)

Az első félidőben támadásban semmit nem mutató afrikai csapat a szünet után beindult. Ennek meg is lett az eredménye: Deroy Duarte egyenlített. Argentína mindent megtett, Messi egymaga három szabadrúgással próbálkozott, de Zöld-foki-szigetek kihúzta. A hosszabbítás elején aztán Lisandro Martínez révén ismét előnyben volt Argentína. Itt eldőlt... Gondolta legalábbis mindenki, de nem az afrikaiak. Lopes Cabral a bal oldalról befelé cselezett, majd a tizenhatos sarkáról a torna egyik legszebb gólját meglőve a bal felső sarokba talált. 2– 2! A kétségbeesett argentin próbálkozásoknak egy öngól lett az eredménye, amivel ismét továbbjutásra állt a címvédő. Az afrikai csapat az utolsó öt percben a saját tizenhatosa elé szorította az argentinokat, Lopes Cabral szabadrúgását például a léc alól kellett kiszednie Emiliano Martíneznek. Argentína végül túlélte, Zöld-foki-szigetek pedig hősi halált halt, és úgy búcsúzott története első világbajnokságáról, hogy egyik mérkőzés rendes játékidejében sem talált legyőzőre.

NYOLCADDÖNTŐ

Július 6., hétfő, 2.00. Mexikóváros, Azték Stadion

MEXIKÓ–ANGLIA 2–3

Gólszerző: Quinones (42.), R. Jiménez (69. – 11-esből), ill. Jude Bellingham (36., 38.), Kane (60. – 11-esből)

Kiállítva: Quansah (54.)

Már a mérkőzés előtt elkezdődtek az izgalmak, hogy egyáltalán mikor tudják megrendezni a nyolcaddöntőt. Végül egyik csapat sem akarta eltolni a meccskezdést, az időjárási körülmények miatt mégis később hangzott el a kezdő sípszó. Angliának nemcsak az addig kapott gól nélkül veretlen Mexikóval, a magaslati levegővel és a félelmetes helyi szurkolók által teremtett atmoszférával kellett megküzdenie, hanem a saját traumatikus emlékeikkel is. Mint ismert, negyven évvel ezelőtt Diego Maradona előbb kézzel szerzett vezetést Argentínának, majd nem sokkal később az évszázad góljának megválasztott szólója után duplázta meg a dél-amerikai előnyt.

Bellingham két perc alatt kétszer volt eredményes (Fotó: Getty Images)

A hangulat megtette a hatását, jobban kezdett Mexikó. Az ivószünet viszont jót tett Angliának, Jude Bellingham gyönyörű támadás végén látványos fejessel szerzett vezetést az európaiaknak. Mexikó 467 perc után kapott gólt. A következőre csak kettőt kellett várni, ekkor Harry Kane tálalt Bellinghamhez, aki duplázott. A szünet előtt azonban Julián Quinones révén visszajött a meccsbe Mexikó. Anglia, a Premier League hazája egy szöglet után kapitulált. A második félidő elején aztán Jarell Quansah rácsúszott Jesús Gallardo sípcsontjára, amiért piros lapot kapott. Az angolok emberhátrányban is visszaállították a kétgólos előnyt, Harry Kane volt büntetőből eredményes. Erre nem sokkal később Mexikó ugyancsak tizenegyesből válaszolt Raúl Jiménez révén. Hosszabbítással együtt még bő fél óra állt a társházigazda rendelkezésére az egyenlítésre, de Anglia kihúzta, és némileg feledtette a negyven évvel ezelőtti rossz emléket.

NYOLCADDÖNTŐ

Július 7., kedd, 18.00. Atlanta, Atlanta Stadion

ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2

Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)

A Zöld-foki-szigetek után majdnem egy másik afrikai csapat, Egyiptom is borsot tört Argentína orra alá. De ezúttal is csak majdnem... Jasszer Ibrahim már a 15. percben vezetést szerzett a fáraóknak, de ekkor még rengeteg idő volt. Hat perccel később máris tizenegyest végezhetett el Argentína, de Lionel Messi a torna során másodszor is kihagyta a büntetőt. A nyolcszoros aranylabdás argentin később szabadrúgásból próbálkozott, 27 méterről leadott lövése a kapufáról kifelé pattant.

Megint sikerült Argentínának (Fotó: Getty Images)

A szünet után is jöttek az argentin támadások, de Egyiptom állta a sarat, sőt! A 67. percben Mohamed Szalahtól indult az ellentámadás, amely végén Musztafa Ziko duplázta meg az egyiptomi előnyt. Argentína ellen azonban, mint kiderült a kétgólos vezetés sem elég. A címvédő 13 perc alatt nemhogy hosszabbításra mentette a meccset, hanem még a rendes játékidőben eldöntötte a továbbjutás sorsát. Előbb Lionel Messi középre ívelt labdáját Cristian Romero fejelte kapuba, majd az argentin csapatkapitány egyenlített. A hosszabbítás harmadik percében pedig jött a slusszpoén: Enzo Fernández fejesével továbbment Argentína.

BRONZMÉRKŐZÉS

Július 18., szombat, 23.00. Miami, Miami Stadion

FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 4–6

Gólszerzők: K. Mbappé (48., 66.), Barcola (54.), O. Dembélé (90+6.), ill. Rice (3.), Konsa (18.), Saka (37., 45+1., 87. – a harmadikat 11-esből), Jude Bellingham (90+8.)

Végül jöjjön a plusz egy. A bronzmérkőzésre számtalan néző, szakértő, de még a játékosok is legyintenek. A komolyan vehetőség határát kétségbe vonva sem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a két csapat lejátszotta az elmúlt 44 év leggólgazdagabb vb-mérkőzését. 1982-ban Magyarország 10–1-re verte El Salvadort, azóta nem volt egy világbajnoki találkozón legalább tíz gól, egészen az idei bronzmeccsig.

Mindkét edző több kulcsjátékosát kihagyta a kezdőből, így Jude Bellingham és Harry Kane is csak a padról nézte, ahogy Declan Rice már a harmadik percben vezetést szerez Angliának. 15 percre rá aztán Ezri Konsa duplázta meg a szigetországiak előnyét. Hiába az ivószünet, Didier Deschamps nem tudta felrázni a franciákat az utolsó mérkőzésén, ezt pedig Bukayo Saka kétszer is kihasználta még a félidő előtt. Demoralizáló. 0–4!

Saka triplával vette ki a részét az angol sikerből (Fotó: Getty Images)

Deschamps a félidőben négyet is cserélt, aminek meg is lett az eredménye. A 66. percre már visszajött egy gólra a francia válogatott. Kylian Mbappé duplája között Bradley Barcola is eredményes volt. Mbappé ezzel megelőzte Messit és a világbajnoki góllövő örökranglista élére állt, valamint a torna legjobb góllövője címet is elnyerte. Az egyenlítés már nem jött össze a franciáknak, ugyanis tizenegyesehez jutott Anglia. A büntetőt azonban nem az akkor már pályán lévő Bellingham, Kane duó egyike vállalta el, hanem Saka értékesítette, akinek ezzel összejött a triplázás. Ousmane Dembélé lőtte a negyedik francia gólt, de 5–5 helyett 4–6 lett a végeredmény, miután Bellingham egy hatalmas szóló után, a fél francia védelmet megbolondítva Dayot Upamecano lábai között a kapuba gurítva eldöntötte az emlékezetes találkozót.