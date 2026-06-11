Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Terjék István válogatott jégkorongozó

2026.06.11. 07:06
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Fotó: Magyar Jégkorongszövetség
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gyász magyar jégkorong-válogatott FTC jégkorong
Életének 67. esztendejében elhunyt Terjék István hatszoros magyar bajnok, válogatott jégkorongozó, a BVSC, a Székesfehérvári Volán és az FTC hátvédje, egy B- és öt C-csoportos jégkorong-világbajnokság résztvevője – közölte a fradi.hu.

Az egykori kiváló hátvéd 1959. december 11-én született. Pályafutása során összesen hatszor szerzett bajnoki címet, tagja volt az egykori Székesfehérvári Volán (ma Hydro Fehérvár AV19) első bajnokcsapatának.

Megfordult a BVSC-ben is, majd az FTC-vel (amelyben 1984-től egészen karrierje végéig, 1995-ig játszott) 1991-ben, 1992-ben, 1993-ban és 1994-ben ünnepelhetett bajnoki címet, míg a Magyar Kupát 1991-ben és 1992-ben emelhette a magasba zöld-fehérben – írta az FTC honlapja.

Válogatott sikerei közül kiemelkedik az 1983-as hazai rendezésű C-csoportos vb, amelyen Kínát legyőzve jutott fel a nemzeti csapat a Budapest Sportcsarnokban.

 


 

 

gyász magyar jégkorong-válogatott FTC jégkorong
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