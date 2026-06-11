Elhunyt Terjék István válogatott jégkorongozó

Az egykori kiváló hátvéd 1959. december 11-én született. Pályafutása során összesen hatszor szerzett bajnoki címet, tagja volt az egykori Székesfehérvári Volán (ma Hydro Fehérvár AV19) első bajnokcsapatának.

Megfordult a BVSC-ben is, majd az FTC-vel (amelyben 1984-től egészen karrierje végéig, 1995-ig játszott) 1991-ben, 1992-ben, 1993-ban és 1994-ben ünnepelhetett bajnoki címet, míg a Magyar Kupát 1991-ben és 1992-ben emelhette a magasba zöld-fehérben – írta az FTC honlapja.

Válogatott sikerei közül kiemelkedik az 1983-as hazai rendezésű C-csoportos vb, amelyen Kínát legyőzve jutott fel a nemzeti csapat a Budapest Sportcsarnokban.



