Kovács Bendegúz új szerződést kap az Alkmaartól – sajtóhír

Kovács Bendegúz remek idényt zárt az AZ Alkmaarban: az ifjúsági Bajnokok Ligájában hat mérkőzésen kilencszer volt eredményes, majd a téli szünet után a másodosztályban szereplő Jong AZ Alkmaarban is jó teljesítményt nyújtott.

Kovácsot Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a válogatottba, és csereként lehetőséget kapott a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzéseken.

A magyar támadó a felkészülési időszakban betalált a Zulte-Waregem ellen, és már korábban is külföldi kérőkről számolt be a sajtó, a Juventus és a Dortmund is érdeklődött iránta.

Az AZ Alkmaar azonban szeretné megtartani a támadót, és a Voetbal International híre szerint egy előnyösebb, 2029-ig szóló szerződést kínál neki, amit Kovács a hétvégén írhat alá.

Troy Parrott, Mexx Meerdink és Jizz Hornkamp személyében komoly vetélytársai vannak Kovácsnak, de Parrott lehetséges távozásával több lehetőséget kaphat.