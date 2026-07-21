Nemzeti Sportrádió

Vinícius Júnior arcesztétikai beavatkozáson esett át

M. D.M. D.
2026.07.21. 16:23
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Fotó: NS-montázs
Címkék
foci vb 2026 Brazília Real Madrid labdarúgó-világbajnokság 2026 Vinícius Júnior
A brazilok nyolcaddöntős vb-búcsúja és az európai vakáció után Vinícius Júnior, a Real Madrid klasszisa archarmonizációs beavatkozáson esett át, a képek és videók tanúsága szerint látványos a változás.

A VILÁGBAJNOKSÁGON BRAZÍLIÁNAK talán csak egyetlen, az ötszörös világbajnokhoz méltó játékosa volt, a négygólos Vinícius Júnior. A Real Madrid szélsője a Norvégia elleni nyolcaddöntős kiesés után Olaszországban töltötte a vakációját, hogy aztán a felkészülés előtt visszatérjen szülőhazájába, és szokatlan okokból kerüljön a hírekbe: megújult arccal lépett újra nyilvánosság elé.

A LeoDias brazil bulvárlap közölte az exkluzív hírt és fotót, amely szerint titokban Goianiában archarmonizációs esztétikai beavatkozáson esett át a kedvesével együtt, aminek a lényege, hogy az állkontúr karakteresebbé, szögletesebbé válik (injekciós tűvel töltőanyagot, például hialuronsavat juttatnak az arcba). Azóta több felvétel is előkerült Viníciusról, amint dedikál vagy éppen szurkolókkal áll össze közös fotóra, és valóban látványos a változás. A vb utáni uborkaszezon kezdetét jól jelzi, hogy ekkora vihart kavar az arca, tizenéves korában nem jelentett ekkora felzúdulást, hogy fogszabályzóban futballozott a Real Madridban.

A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes támadónak már csak egy éve van hátra a szerződéséből, így Florentino Pérez klubelnöknek minél hamarabb meg kell egyeznie vele. Az újabb öt esztendőre megválasztott sportvezető júniusban azt mondta, hogy mindkét tárgyaló fél Madridban képzeli el a brazil csillag jövőjét. A világbajnokságon Kylian Mbappé és Jude Bellingham is varázslatosan játszott, de hárman együtt az elmúlt két idényben bajnoki címet, kupát és BL-t sem nyertek, így nagy kérdés, José Mourinho irányításával sikeresek lesznek-e végre.

 

foci vb 2026 Brazília Real Madrid labdarúgó-világbajnokság 2026 Vinícius Júnior
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