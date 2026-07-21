Los Angeles 2028: a magyarok is részt vettek a nyílt napon

A világ minden tájáról érkeztek a kaliforniai metropoliszba, a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) – a szervezet honlapja szerint – Fábián László főtitkár, Antal Dénes ügyvezető igazgató, Horváth Noémi sportigazgatósági osztályvezető és Tóth Anita kommunikációs igazgató képviselte.

„A nyílt nap előtt végigjártuk azokat a lehetséges szálláshelyeket, ahol azok az edzők és szakemberek laknak majd, akiknek nem jut hely a faluban, feltérképeztük a MOB támogatóinak és vendégeinek leendő szálláshelyét és Tóth Dávid szövetségi kapitánnyal megnéztük azokat a külső szállásokat, ahol a kajak-kenusok laknak majd, hiszen az ő versenyeik távol lesznek a falutól” – mondta Fábián László, aki elárulta, meglátogatták a helyszínen edzőtáborozó Érdi Mária vitorlázót, akivel ugyancsak egyeztettek a lehetséges szállásokról.

„A fejünkben lassan összeáll a kép, és hamarosan döntéseket is kell hoznunk, hiszen a lehetőségek egyre fogynak. Nagyon fontosnak és hasznosnak ítélem meg a mögöttünk álló napokat” – tette hozzá.

A versenyek 73 százalékát létező létesítményekben rendezik meg 2028-ban, a többit ideiglenes helyszíneken. Utóbbiakon, a beszámoló alapján, egyelőre nyoma sincs az olimpiának. A szervezők ígérete szerint tesztelik majd az összes helyszínt: előbb zárt kapuk mögött, aztán meghívott versenyzőkkel, majd pedig valódi sporteseményekkel, hogy szimulálják, milyen kihívásokkal kell élesben szembenézniük.

Az olimpiai falut a UCLA egyetem kampuszán alakítják majd ki, itt több sportág részére elérhetők lesznek edzéshelyszínek is. Az egyetemi épületeket 11 nap alatt alakítják át olimpiai faluvá a nyitás előtt, és alig több mint két héttel az olimpia után már költöznek is vissza a diákok.

„Az északi és a déli falu között zavartalan lesz az átjárás, sétatávolságra vannak egymástól, ugyanakkor szerencse kérdése is, hogy melyik csapatot milyen épületben szállásolják el – mondta Antal Dénes ügyvezető igazgató. – Van köztük légkondis és légkondi nélküli, fürdőszobás és osztott fürdőszobás - szóval nagyon különbözőek, úgyhogy ezen egyelőre kár gondolkodni, mert nagyon sokfélék a szobák és a kiszolgáló helyiségek egyaránt. A MOB természetesen minden tőle telhetőt megtesz, hogy a magyar sportolók a lehető legjobb helyet kapják.”

A két év múlva esedékes olimpiát 51 helyszínen bonyolítják le, 353 versenyszámban összesen 11 198 sportoló lesz érdekelt. Az ötkarikás játékok küzdelmei 20 napig tartanak majd – a futballtorna már a mínusz negyedik napon kezdetét veszi –, ez rekord, akárcsak a 353 díjkiosztó ceremónia is.

A nyílt napon megerősítették, a 100 dollár alatti jegyek 95 százaléka gazdára talált, és a többiből is nagyon sok – eddig már több mint négymillió belépőt értékesítettek 85 országban. Érdekesség, hogy a legtöbbet Nagy-Britanniában, Kanadában, Mexikóban és Japánban adták el.