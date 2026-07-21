Nemzeti Sportrádió

Gyirmótról igazolt középpályást a Vidi

V. H. L.V. H. L.
2026.07.21. 14:05
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Fotó: vidi.hu
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Videoton FC Fehérvár Nikolics Nemanja igazolás labdarúgó NB II Kovács Dominik
Huszonhárom éves, NB I-es tapasztalattal is rendelkező játékossal erősítette meg keretét a hétvégi NB II-es rajtra készülő Videoton FC Fehérvár: a legutóbb Gyirmóton futballozó Kovács Dominik a győriek játékosaként öt meccsen egy gólt szerzett a legmagasabb osztályban.

Új igazolásról számolt be hivatalos honlapján az NB II-es Videoton FC Fehérvár: a klub megszerezte a a másodosztályba frissen visszajutott Gyirmót középpályását, Kovács Dominikot. A piros-kékek portálja megemlíti: győriek játékosaként az NB I-ben is bemutatkozó, öt meccsen egy gólt szerző labdarúgó 2011 és 2016 között a Videoton utánpótlásában játszott, az U14-ben és az U15-ös csapat színeiben bajnoki mérkőzéseken is pályára lépett, így tulajdonképpen hazatért Fehérvárra.

„Én és a családom is erős fehérvári kötődéssel rendelkezik, fiatalon itt, a Vidi utánpótlásában nevelkedtem. Mindenképp szerettem volna visszajönni és újra piros-kékben játszani, hiszen a Videoton nagy tradíciókkal rendelkező klub, amely mindig a szívem csücske volt. Szeretnék minél többet segíteni a csapatnak a céljai elérésében és visszajutni a Vidivel az NB I-be. Védekezésben és támadásban is jól érzem magam a pályán, dinamikus és agresszív játékkal szeretném kiszolgálni a szurkolóinkat” – nyilatkozta régi-új klubja honlapjának Kovács Dominik.

A móri születésű középpályás megszerzésével kapcsolatban megszólalt Nikolics Nemanja is.

„Dominik saját nevelésű játékosunk, akire több poszton is számíthat szakmai stábunk. A felkészülés kezdetétől velünk edzett, edzőmérkőzéseken is pályára lépett, gyorsan beilleszkedett és nagyon jó benyomást tett a stábunkra. Többször elmondtam már, hogy olyan játékosokat keresünk, akik ismerik a klubunk identitását, valamint pályán és azon kívül is számíthatunk rájuk, Dominik is ilyen játékos tudását és mentalitását tekintve is. Nagyon örülünk, hogy újra a Videoton játékosa lett” – mondta a sportigazgató.

 

Videoton FC Fehérvár Nikolics Nemanja igazolás labdarúgó NB II Kovács Dominik
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