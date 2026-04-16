Terbócs István: Az elmúlt időszakot megpróbáltam arra használni, hogy a legjobb állapotba kerüljek

KAISER TAMÁS
2026.04.16. 12:28
Terbócs István rengeteg különmunkát végzett, hogy jó formába kerüljön (Fotó: NSO Tv)
Terbócs István jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott
Csütörtökön már az első felkészülési mérkőzés vár az A-csoportos világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong-válogatottra. A keretben ott van a március eleje óta vajmi keveset játszó Terbócs István is. A Hydro Fehérvár AV19 játékosa a (kényszer)szünet alatt sem tétlenkedett, minialapozással fejlesztette magát, hogy a lehető legjobb formában érkezzen a nemzeti csapat edzőtáborába.

JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT BŐ VB-KERETE
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom), Vay Ádám (Ocelári Trinec – Csehország)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (Ketterä – Finnország), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szongoth Döme (Peninsula Panthers – Kanada), Tornyai Gábor (UTE), Tóth Gergely (FTC-Telekom), Vén Bendegúz (Södertälje – Svédország)
Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers – Egyesült Államok), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Patrik (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk

Negyven játékossal kezdte el az edzőtábort a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely csütörtökön és pénteken Lengyelország ellen lép jégre.

 

