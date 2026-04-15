Kiss Patrik: Teljesen új impulzusok értek itt az elmúlt másfél hétben

Az újpesti csatár szerint remek munka zajlik az A-csoportos világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott edzőtáborában. Kiss Patrik szerinte minden adva van ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújthasson, célja, hogy minél tovább a táborban maradhasson.

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT BŐ VB-KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom), Vay Ádám (Ocelári Trinec – Csehország)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (Ketterä – Finnország), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szongoth Döme (Peninsula Panthers – Kanada), Tornyai Gábor (UTE), Tóth Gergely (FTC-Telekom), Vén Bendegúz (Södertälje – Svédország)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers – Egyesült Államok), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Patrik (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)