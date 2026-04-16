Majoross Gergely: A közösségnek is pluszt adhatunk

2026.04.16. 08:54
Majoross Gergely a fiatalabb kerettagoknak is irányt mutathat (FOTÓ: DÖMÖTÖR CSABA)
jégkorong magyar jégkorong-válogatott Majoross Gergely
Húsvét után negyven játékossal kezdte el az edzőtábort a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely csütörtökön és pénteken Lengyelország ellen lép jégre a Megyeri úton.


Negyven játékossal kezdte el a felkészülést a május közepén rajtoló A-csoportos világbajnokságra Majoross Gergely együttese. A nagy létszám nem véletlen, a légiósok és az Erste Liga-döntőjében érdekeltek még nincsenek itt, a következő hetekben ráadásul összesen tíz mérkőzés vár a csapatra, arra is lesz példa, hogy egyszerre két helyszínen lép jégre. Ez kihívás a szakmai stábnak is.

„Sok embernek tudunk lehetőséget adni, ami egyrészt azért jó, hogy mindenki megmutassa magát, másrészt pedig hogy mindenkit fejlesszünk, ahogyan csak tudunk – mondta Majoross Gergely. – Csaknem másfél éve építjük a projektet, reméljük, mindenkire hatással lesz. Nemzetközi mérkőzést is játszunk az első két hétben, ez is a fejlesztés fontos állomása. Ebben az időszakban még nem a mélyebb taktika elsajátítása a fő célunk, hanem az, hogy egy nagyobb közösségnek adjunk valami pluszt, és mellette megtalálhatjuk azokat az embereket, akik segíthetnek nekünk a világbajnokságon.”

Egy biztos, a keret egy részének és a szakmai stábnak vannak A-csoportos élményei, tapasztalatai, ez mindenképpen a válogatott javára válhat májusban Svájcban. Addig pedig a kemény munkán lesz a hangsúly, miközben csütörtökön és pénteken a lengyelek ellen élesben is lehet gyakorolni a Megyeri úti jégcsarnokban.

 „Két teljesen különálló keret játszik a két találkozón. Az a legfontosabb, hogy lássuk, mit tudnak megvalósítani a játékosok abból, amit átadtunk nekik a héten. Nyilván aki ebben a programban már a második évét tölti, könnyebben tudja ezt a játékrendszert játszani. A fiatalok esetében kérdés, ki tudja rögtön felvenni a tempót, és ki nem képes ilyen rövid idő alatt elsajátítani a rendszert. Egyszerre két dolgot tudunk véghez vinni ebben a két hétben: a szűk válogatott felkészülése mellett az U25-ös programot is fejleszthetjük, ami a projekt hátországát adja.”

JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 

