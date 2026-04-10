Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–ETO FC 0–4

Távozik a Hydro Fehérvár AV19-től a csapat kanadai hátvédje

VARGA BALÁZS
2026.04.10. 17:37
Joel Messner két év után hagyta el a fehérvári jégkorongcsapatot (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 Joel Messner ICEHL
A Hydro Fehérvár AV 19 a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy a csapat kanadai hátvédje, Joel Messner a következő idényben már nem a klub színeiben jégkorongozik.

Joel Messner két idény után távozott a fehérvári klubtól, és pénteken az is hivatalossá vált, hogy a 32 éves játékos visszatér a szintén az ICEHL-ben érdekelt osztrák HC TWK Innsbruckhoz, amelyben már a 2021–2022-es évadban szerepelt.

Az eliteprospects.com adatai szerint a kanadai jégkorongozó 122 meccsen játszott fehérvári színekben, ezeken a találkozókon 10 gólt szerzett és 49 asszisztot jegyzett.

Kapcsolódó tartalom

Kiss Dávid visszatér a Volánhoz, de nem vezetőedzőként

A szurkolói ankéton azt is bejelentették, hogy a november elején kinevezetett kanadai tréner, Ted Dent irányítja a csapatot a következő idényben is.

A Hydro Fehérvár AV19 kilenc év után elköszönt Szélig Viktortól

Az elmúlt években a klub szakmai működésének meghatározó alakja volt.

 

 

Hydro Fehérvár AV19 Joel Messner ICEHL
Legfrissebb hírek

Hári János: Ez a pár meccs megszépíti, de nem volt jó idény

Jégkorong
8 órája

Kiss Dávid visszatér a Volánhoz, de nem vezetőedzőként

Jégkorong
9 órája

A Hydro Fehérvár AV19 kilenc év után elköszönt Szélig Viktortól

Jégkorong
2026.04.08. 15:53

Erdély Csanád: A rájátszás sebtapasz volt az idényünkre

Jégkorong
2026.04.08. 12:13

A Fehérvár negyedszer is kikapott az elődöntőben az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.04.05. 18:56

Hazai jégen kell szépítenie a Volánnak az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.04.05. 08:31

Osztrák hokiliga: a Fehérvár a Graz elleni harmadik mérkőzését is elbukta

Jégkorong
2026.04.02. 20:45

A fehérvári hokisok szerint elveszett a játék ritmusa a Graz ellen

Jégkorong
2026.04.02. 08:31
Ezek is érdekelhetik