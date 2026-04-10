Távozik a Hydro Fehérvár AV19-től a csapat kanadai hátvédje
A Hydro Fehérvár AV 19 a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy a csapat kanadai hátvédje, Joel Messner a következő idényben már nem a klub színeiben jégkorongozik.
Joel Messner két idény után távozott a fehérvári klubtól, és pénteken az is hivatalossá vált, hogy a 32 éves játékos visszatér a szintén az ICEHL-ben érdekelt osztrák HC TWK Innsbruckhoz, amelyben már a 2021–2022-es évadban szerepelt.
Az eliteprospects.com adatai szerint a kanadai jégkorongozó 122 meccsen játszott fehérvári színekben, ezeken a találkozókon 10 gólt szerzett és 49 asszisztot jegyzett.
2026.04.08. 12:13
