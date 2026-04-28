Tim Campbell marad a Volánnál – hivatalos

A székesfehérvári klub kedden jelentette be, hogy a 38 esztendős védő a nyolcadik szezonját kezdi meg náluk.

Campbell az elmúlt alapszakaszban 43 mérkőzésen 10 pontot (2 gól, 8 gólpassz) ért el, a rájátszásban pedig 13 találkozón kettőt (1, 1).

A Fehérvárban eddig 318 alapszakasz- és 50 playofftalálkozón lépett jégre. Előbbiek során 183, utóbbiak esetében 18 pontot gyűjtött.