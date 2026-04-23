Nemzeti Sportrádió

Négy légiós és a másodedző távozik a Fehérvár jégkorongcsapatától

2026.04.23. 16:13
null
Tyler Dietrich másodedző is távozik (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 Ole Andersen Martin Stajnoch Justin Richards Tyler Dietrich ICEHL Darren Archibald
Négy külföldi játékos és Tyler Dietrich másodedző távozik az osztrák ligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatától.

A klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a kanadai Darren Archibald, a norvég Ole Andersen, a szlovák Martin Stajnoch és az amerikai Justin Richards sem lesz a csapat játékosa a következő idényben.

A kanadai Tyler Dietrich másodedzővel ellentétben a finn Ville Suoranta a szakmai stáb tagja marad, a kapus- és videoedző ugyanis érvényes szerződéssel rendelkezik a következő szezonra.

Azt már korábban bejelentették, hogy a kanadai Joel Messner is távozik, két finn játékos, Rasmus Reijola és a magyar állampolgársággal is rendelkező Rasmus Kulmala, továbbá a kanadai vezetőedző, Ted Dent marad Székesfehérváron.

 

Ezek is érdekelhetik