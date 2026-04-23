Négy légiós és a másodedző távozik a Fehérvár jégkorongcsapatától

A klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a kanadai Darren Archibald, a norvég Ole Andersen, a szlovák Martin Stajnoch és az amerikai Justin Richards sem lesz a csapat játékosa a következő idényben.

A kanadai Tyler Dietrich másodedzővel ellentétben a finn Ville Suoranta a szakmai stáb tagja marad, a kapus- és videoedző ugyanis érvényes szerződéssel rendelkezik a következő szezonra.

Azt már korábban bejelentették, hogy a kanadai Joel Messner is távozik, két finn játékos, Rasmus Reijola és a magyar állampolgársággal is rendelkező Rasmus Kulmala, továbbá a kanadai vezetőedző, Ted Dent marad Székesfehérváron.