Három magyar játékosával hosszabbított a fehérvári hokicsapat

Bár az A-csoportos világbajnokság bőven tart még, és a magyar jégkorong-válogatottra is vár további négy mérkőzés Svájcban, a klubok folyamatosan csepegtetnek információkat már a jövő idényre tervezetett kerettel kapcsolatban.

Így tett ezúttal a Hydro Fehérvár AV19 is, ezúttal három nevet hozott nyilvánosságra a klub az ősszel rajtoló idény csapatával kapcsolatban. Három, a magyar válogatottban is számításba vett játékos erősíti jövőre is a kék-fehéreket. Kiss Roland jelenleg is a nemzeti csapattal van Zürichben az elit-világbajnokságon, a hátvéd eddig mindegyik csoportmérkőzésen jégre lépett. Németh Kristóf és Ambrus Csongor is meghívót kapott Majoross Gergelytől a bő keretbe, de ők végül nem utaztak a svájci tornára.

„Ez a három hosszabbítás számunkra azért is fontos, mert három eltérő pályát mutat meg a most felnővő játékosoknak – mondta a fehérvári klub honlapjának Kiss Dávid sportigazgató. – Németh Kristóf rövidebb Erste ligás időszak után meg tudta ugrani azt a szintet, amelyet az ICE jelent, és azóta folyamatosan az első csapat tagja. Ez az az út, amelyet talán minden fiatal játékos szeretne bejárni: gyorsan alkalmazkodni, bizonyítani, majd tartósan megragadni ezen a szinten. Ambrus Csongor akadémiai nevelésű játékosként fokozatosan építette fel magát. Kapott lehetőséget az ICE-ban, közben vezérszerepet játszott a FEHA19 csapatában, mert a fejlődéséhez szüksége volt a megfelelő jégidőre. Az ő példája azt mutatja, hogy néha több év türelemre, munkára és áldozatra van szükség ahhoz, hogy valaki eljusson idáig. Kiss Roland története pedig egy harmadik irány: az utánpótlás és a Titánok után más kluboknál szerzett tapasztalatot, majd érettebb, készebb játékosként tért vissza Fehérvárra. Ugyanabból a közegből indult, mint sok mai fiatalunk, és ugyanoda érkezett meg, ahová ők is szeretnének, csak egy másik úton.”

Kiss 43,, Németh 47, Ambrus pedig 10 mérkőzésen kapott szerepet a most futó évadban az ICEHL-ben. Mindegyikükre egyre komolyabb szerepkörben számít a klub.

Ambrus Csongor

„Ambrus Csongor az elmúlt időszakban sokszor egyfajta szürke zónában volt a két csapat között. Kapott lehetőséget nálunk, közben játszott FEHA19-ben, és most úgy látjuk, eljött az ideje annak, hogy megfelelő jégidővel és világosabb szerepkörrel kezdjen el játszani a Hydro Fehérvár AV19 csapatában. A fehérvári és a magyar hokinak is szüksége van arra, hogy ezek a srácok valódi szerepben legyenek a jégen. Csongor hozzáállását külön szeretném kiemelni: mindegy volt, hol hárult rá feladat, mindig azt próbálta játszani, amire az adott csapatnak szüksége volt. A rájátszásban is bizonyította, hogy képes fegyelmezetten, hasznosan és a csapat érdekeit szem előtt tartva játszani. Németh Kristóf helyzete több szempontból hasonló. Nagyon fiatalon került a felnőttcsapat közelébe, kevés Erste Liga-tapasztalattal robbant be az ICE-ba, és lassan öt éve velünk van. Nála most az a cél, hogy a negyedik soros szerepkörből fokozatosan feljebb tudjon lépni, és még több felelősséget vállaljon a játékban. Ehhez megvan benne a sebesség, a munkabírás és az a karakter, amelyre építeni lehet. Kiss Roland esetében fontos látni, hogy magyar hátvédekből nincs nagy merítésünk. Akik ezen a szinten számításba jöhetnek, azok jellemzően külföldön vagy a két magyar ICE-csapat valamelyikében játszanak. Roland az elmúlt időszakban sérülésekkel is küszködött, de amikor egészséges, olyan hátvéd, aki stabilitást tud adni a csapatnak. Bízunk benne, hogy a következő két évben egészséges tud maradni, és még biztosabb helyet harcol ki magának a keretben” – mondta hármójukkal kapcsolatban Kiss a Volán honlapján.

Az elmúlt hetekben a fehérváriakkal kapcsolatban kiderült, hogy Vincze Péter Gyergyóból, míg Justin MacPherson a német másodosztályból teszi át a székhelyét Székesfehérvárra, Horváth Dominik, Varga Balázs, Magosi Bálint, valamint Mihály Ákos viszont biztosan nem a Volánt erősíti majd a következő idényben.