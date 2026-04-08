A Hydro Fehérvár AV19 kilenc év után elköszönt Szélig Viktortól

Szélig Viktor általános menedzserként az elmúlt években a klub szakmai működésének meghatározó alakja volt, feladatai közé tartozott többek között a sportszakmai stratégia alakítása, a játékoskeret kialakításának koordinálása, valamint a csapat hosszú távú versenyképességének támogatása – írta róla a Fehérvár közleménye.

Az elmúlt évek során a csapat stabil playoffrésztvevővé vált az osztrák hokiligában, a 2021–2022-es idényben története legjobb eredményét elérve döntőt játszott. A 2023–2024-os évadban a klub addigi legeredményesebb alapszakaszát produkálta, majd kétszer is kivívta a Bajnokok Ligája-szereplést, míg a 2025–2026-os évadban történelmi bravúrt végrehajtva a 10. helyről jutott be az ICEHL elődöntőjébe.

„Részemről a szavak most mindenekelőtt a köszönetről szólnak – mondta Szélig Viktor. – Szeretném megköszönni a klubnak a lehetőséget, hogy közel tíz évet eltölthettem Székesfehérváron, és együtt építhettük ezt a szervezetet, valamint azt a csapatot, amelyre és amelynek eredményeire büszke vagyok. Amikor megérkeztem, az első sajtótájékoztatón azt mondtam, furcsa lesz a számból azt hallani, hogy hajrá, Volán – most pedig az lesz furcsa, hogy már nem ezt mondom. Köszönöm a közös munkát kollégáimnak, a velünk dolgozó edzőknek és játékosoknak, mindannyiuknak sok sikert kívánok pályafutásukhoz a jövőben!”

„Klubunk nevében mindenekelőtt szeretném megköszönni Szélig Viktornak a közel tíz éves közös munkát, amelynek során volt szerencsénk együtt átélni szép, sőt időnként történelmi sikereket is, miközben számos kihívással kellett szembenéznünk – Gál Péter Pál elnök. – Ez az időszak nemcsak az eredményekről szólt, hanem egy folyamatos építkezésről is: közösen dolgoztunk azért, hogy a Hydro Fehérvár AV19 stabil, szakmailag hiteles és nemzetközi szinten is versenyképes klub legyen. Viktor az elmúlt években fontos szerepet vállalt ebben a munkában, ezért a klub nevében őszintén köszönöm mindazt, amit a szervezetért tett. Az idei szezonnal ugyanakkor lezárul egy fejezet a klub szakmai életében, és ezzel együtt jár az is, hogy a döntésünk értelmében útjaink most elválnak egymástól. Még egyszer szeretném megköszönni a klubunk szolgálatában eltöltött közel egy évtizedet, és szívből kívánok Viktornak sok sikert a pályafutása következő szakaszához. Őszintén kívánom, hogy a jövőben is olyan feladatok találják meg, amelyekben kamatoztatni tudja mindazt a tapasztalatot és tudást, amelyet az elmúlt évek során is képviselt.”

A teljes közlemény ide kattintva olvashatja el.