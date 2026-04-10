Kiss Dávid visszatér a Volánhoz, de nem vezetőedzőként

2026.04.10. 09:45
Kiss Dávid egykor a Hydro Fehérvár AV19 saját nevelésű játékosa volt (Fotó: Dömötör Csaba)
Hydro Fehérvár AV19 sportigazgató Kiss Dávid
A korábbi vezetőedző, Kiss Dávid lesz az osztrák jégkorongligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 sportigazgatója.

A klub szerdán a honlapján jelentette be, hogy távozik Szélig Viktor általános igazgató, azt pedig a csütörtöki szurkolói ankéton hozták nyilvánosságra, hogy helyette – sportigazgatóként – Kiss Dávid csatlakozik a vezetőséghez. Az ő feladatkörébe tartozik majd a szakmai jellegű döntések meghozatala, így a játékoskeret és a szakmai stáb kialakítása is.

Kiss – aki a klub saját nevelésű játékosa volt – 2023 nyarától tavaly október 30-ig dolgozott a csapat vezetőedzőjeként. Irányításával a fehérváriak egyszer megnyerték a Magyar Kupát, illetve szerepeltek a Bajnokok Ligájában, az osztrák ligában pedig 2024-ben és tavaly is a negyeddöntőig jutottak.

A szurkolói ankéton Gál Péter Pál klubelnök azt is bejelentette, hogy a november elején kinevezetett kanadai vezetőedző, Ted Dent irányítja a csapatot a következő idényben is. Vezetésével a Fehérvár előbb bejutott a rájátszásba, majd ott a Vienna Capitalst és az EC Klagenfurtot is elbúcsúztatta, és az osztrák liga történetében először az alapszakasz tizedik helyéről elődöntőbe került, ott viszont alulmaradt a Graz 99ers ellen.

 

Hydro Fehérvár AV19 sportigazgató Kiss Dávid
