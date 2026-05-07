Négy magyar játékostól elköszönt a Volán

„Mindannyiukat illetően szeretném külön hangsúlyozni, hogy részünkről ez nem egy végleges lezárás. Személyükben olyan játékosokról beszélünk, akik az akadémiai rendszerünkből nőttek ki, vagy tapasztalatukkal hosszú időn keresztül segítették a klubot, ezért természetes, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük a pályafutásukat és nem engedjük el a kezüket” – mondta csütörtökön a klub honlapján Kiss Dávid sportigazgató.

Hozzátette, őszintén bíznak benne, hogy a játékosok további fejlődése olyan irányt vesz, amelynek köszönhetően a jövőben „még lehet közös pont az utunkban”.

A Fehérvár az előző idényben előbb bejutott a rájátszásba, majd ott a Vienna Capitalst és az EC Klagenfurtot is elbúcsúztatta, és az osztrák liga történetében először az alapszakasz tizedik helyéről elődöntőbe került, ott viszont alulmaradt a Graz 99ers együttesével szemben.