Nemzeti Sportrádió

Négy magyar játékostól elköszönt a Volán

2026.05.07. 19:47
null
Magosi Bálint is távozik Fehérvárról (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 Horváth Dominik Mihály Ákos ICEHL Varga Balázs Magosi Bálint
Horváth Dominik, Varga Balázs, Magosi Bálint és Mihály Ákos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 csapatától.

„Mindannyiukat illetően szeretném külön hangsúlyozni, hogy részünkről ez nem egy végleges lezárás. Személyükben olyan játékosokról beszélünk, akik az akadémiai rendszerünkből nőttek ki, vagy tapasztalatukkal hosszú időn keresztül segítették a klubot, ezért természetes, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük a pályafutásukat és nem engedjük el a kezüket” – mondta csütörtökön a klub honlapján Kiss Dávid sportigazgató.

Hozzátette, őszintén bíznak benne, hogy a játékosok további fejlődése olyan irányt vesz, amelynek köszönhetően a jövőben „még lehet közös pont az utunkban”.

A Fehérvár az előző idényben előbb bejutott a rájátszásba, majd ott a Vienna Capitalst és az EC Klagenfurtot is elbúcsúztatta, és az osztrák liga történetében először az alapszakasz tizedik helyéről elődöntőbe került, ott viszont alulmaradt a Graz 99ers együttesével szemben.

 

Hydro Fehérvár AV19 Horváth Dominik Mihály Ákos ICEHL Varga Balázs Magosi Bálint
Legfrissebb hírek

Válogatott támadóval erősített a fehérvári hokicsapat

Jégkorong
2026.05.05. 15:26

Tim Campbell marad a Volánnál – hivatalos

Jégkorong
2026.04.28. 18:23

Négy légiós és a másodedző távozik a Fehérvár jégkorongcsapatától

Jégkorong
2026.04.23. 16:13

Gál Péter Pál: Lezárult egy hosszú fejezet a Fehérvár AV19 életében

Jégkorong
2026.04.23. 11:46

A Fehérvárt kiejtő Graz lett az osztrák jégkorongliga bajnoka

Jégkorong
2026.04.23. 08:17

Távozik a Hydro Fehérvár AV19-től a csapat kanadai hátvédje

Jégkorong
2026.04.10. 17:37

Hári János: Ez a pár meccs megszépíti, de nem volt jó idény

Jégkorong
2026.04.10. 10:52

Kiss Dávid visszatér a Volánhoz, de nem vezetőedzőként

Jégkorong
2026.04.10. 09:45
Ezek is érdekelhetik