Láda Balázs marad a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője

A miskolciak honlapján megjelentek szerint a következő idényre vonatkozó játékoskeret kialakítása már decemberben megkezdődött, azóta zajlanak a tárgyalások a klub és a játékosok között, s a sikeresen lezáruló tárgyalások eredményéről a klub folyamatosan ad majd tájékoztatást.

„A múlt héten lezajlottak a szezonzáró egyéni értékelő megbeszélések, amelyeken minden játékossal külön átbeszéltük az idényt és a jövőbeli lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan elindult a tervezés is. Azt látjuk, hogy mely posztokon és milyen típusú játékosokra van szükségünk, ez alapján szeretnénk alakítani a keretet. A végleges keret alakulása a következő időszakban dől el” – fogalmazott Láda, aki hozzátette, a Jegesmedvéknél a nyári munka május 4-én kezdődik és augusztus 1-ig tart, ami összesen 13 hetes felkészülési időszakot jelent az új idényre.