Jó hangulatban készül női hokiválogatottunk a hazai vb-re

„Szeretjük ezeket a programokat, de mellette a fő célra, a vasárnap kezdődő világbajnokságra fókuszálunk. Persze kellenek ezek a könnyedebb, lazítósabb programok is a torna előtt – mondta a Nemzeti Sportnak Mayer Fruzsina, a HKB és a válogatott csatára. – Az elmúlt években folyamatosan építettük a csapategységet, így a rövidebb felkészülési idő sem okoz problémát. Nagyon jó a kohézió a válogatottnál, ez lehet a világbajnokság kulcsa, szeretnénk olyan teljesítményt letenni az asztalra, amire az egész ország büszke lesz. Hasznos volt a Kína elleni találkozó, várjuk a csütörtöki, olaszok elleni összecsapást is. Az elmúlt idényekben Kínával és Olaszországgal sem játszottunk, így fontos volt, hogy még a vébé előtt tarthatunk ellenük főpróbát.”

Hazai környezetben legutóbb 2019-ben szerepelt a magyar válogatott világbajnokságon, szintén a Vasas Jégcentrum volt a torna otthona. Akkor aranyéremmel és feljutással zártak a mieink, a csapatban szerepelt az akkor még csak 18 éves Mayer Fruzsina is.

„Nagyon különleges világbajnokság volt, azóta már sok idő eltelt. Akkor még nagyon fiatalok, »kismacskák« voltunk, most pedig már mi alkotjuk a csapat rutinosabb részét. Mindig öröm visszatekinteni arra a vébére, jó érzés látni azokat a képeket, videókat, szeretnénk 2026-ban is ugyanezt átélni. Akkor az volt a jelmondatunk, hogy lépésről lépésre haladjunk, most is így állunk neki, egy ilyen szoros mezőnyben nem is lehet máshogy. Sikerre éhesek vagyunk, de mindig a következő akadályra kell koncentrálnunk.”

A magyar női jégkorong-válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága Delaney Collins irányításával, a kanadai szakember Pat Cortina mellett másodedzőként már segítette a csapatot, ebben az idényben pedig a kormányrúdhoz állt. Az elmúlt hónapokban biztató képet láthattunk, a mieink tornákat nyertek, így magabiztosan várják a világbajnokságot.

„Pat Cortina mellett az egész stáb és a keret is sokat tanult és fejlődött, a taktikában kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöltünk. A jégen kívül nem változott semmi, ugyanolyan jó hangulat uralkodik az öltözőben, mint eddig, ugyanazokra a részletekre koncentrálunk.”

A magyar válogatott vasárnap 19.30-tól Franciaország ellen kezdi el a budapesti világbajnokságot, majd hétfőn Kínával találkozik. Szerdán Szlovákia, pénteken Olaszország, míg szombaton Norvégia ellen lépnek jégre Mayer Fruzsináék.