Nemzeti Sportrádió

Női jégkorong: jön az olaszok elleni meccs, nem hibázhat a magyar válogatott

BEKE ZSOMBOR
2026.04.17. 08:30
A magyar játékosok mindent megtesznek, hogy a hátralévő két meccsüket rendes játékidőben nyerjék meg (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokság magyar női jégkorong-válogatott Kreisz Emma
A feljutás szempontjából nehéz, de nem lehetetlen helyzetbe került a magyar női jégkorong-válogatott azzal, hogy szerdán 2–0-ra kikapott Szlovákiától a budapesti divízió 1/A-s világbajnokságon. A pénteki, olaszok elleni mérkőzésen győzelmi kényszerben lépnek jégre a mieink.

Jól indult a hazai rendezésű világbajnokság a magyar válogatottnak, az első két mérkőzésen öt pontot gyűjtött. Delaney Collins csapata a franciákat hosszabbítás után győzte le, míg Kínát simán, 4–0-ra. A keddi szünnapot követően a feljutás szempontjából fontos találkozó várt rá Szlovákia ellen.

Jól kezdődött a mérkőzés, jöttek a magyar helyzetek, agresszívan, lendületesen játszott válogatottunk. Azonban a lehetőségek kimaradtak, ahogy a második játékrészben is, a harmadik húsz percben pedig Szlovákia helyzetkihasználásban kiválóan teljesített, így 2–0-ra nyert. Sok volt a kiállítás, főleg az utolsó két játékrészben szólalt meg gyakran a síp. A magyarok közül Kreisz Emma kétszer is a büntetőpadra kényszerült.

„Mindkét csapat a saját játékára törekedett, jól játszottunk, sok helyzetünk volt, ha a legelején be tudunk találni, máshogy alakulhatott volna a mérkőzés – mondta a lefújást követően a Nemzeti Sportnak Kreisz Emma.Sajnos a kiállítások megpecsételték a sorsunkat, ezek engem is érintettek. Felelőtlen voltam, emiatt vállalom a felelősséget, jobb döntéseket kellett volna hoznom. Csapatszinten küzdöttünk a végéig, büszke vagyok arra, ahogyan a sok nehézséggel megküzdve befejeztük ezt a találkozót.”

A magyar válogatott legjobbjának Huszák Alexandrát választották meg a szlovákok elleni találkozót követően, nem véletlen, harcos játékával több helyzetet teremtett.

Odnoga Lotti, a válogatott játékosa:

„Sajnos nem lőttük be a helyzeteket, és visszaengedtük a szlovákokat a mérkőzésbe. Megszerezték az első gólt, amire nem tudtunk válaszolni, kissé szétcsúszott a taktikánk a harmadik harmadra, ezen változtatni kell a folytatásra. Nehéz találkozóra számítok az olaszok ellen. Gyorsan játszanak, ügyesek, tehetségesek, de ha azt a szintet hozzuk, amit tudunk, és belőjük a helyzeteinket, jó mérkőzést játszhatunk és győzhetünk.”

„Próbáltunk sokat lőni, az első két harmadban jól játszottunk – kezdte értékelését Huszák. – Vannak ilyen meccsek, amikor egyszerűen nem akar bemenni a korong. Hozzá kell tenni, rengeteget blokkoltak a szlovákok, olykor négyen álltak a kapu előtt, nem találtunk olyan lövősávokat, amelyek révén gólokat szerezhettünk volna. Az utolsó játékrészben a bírói síp többször szólalt meg, mint kellett volna, de nem tudunk mit tenni, ezzel együtt kell élni. A rengeteg kiállítás miatt talán mentálisan és erőnlétileg is elfogytunk a végére.”

A vereséggel nehéz helyzetbe került a magyar válogatott, ugyanakkor nem lehetetlen küldetés a feljutás. A mieink Olaszországgal és Norvégiával játszanak még, hat pont begyűjtése nagy lépést jelentene a végső cél felé. Két, rendes játékidőben élért győzelem esetén a jelenleg negyedik helyen álló Magyarország az olaszokat megelőzné a végelszámolásnál. Franciaországnak egy győzelme szinte biztosan lesz, hiszen pénteken a lőtt gól nélkül álló Kínával játszik. Az utolsó játéknapon a franciák és a szlovákok egymás ellen küzdenek, így egymástól is vehetnek el pontot, ami a magyar csapat malmára hajthatja a vizet. Persze a norvégok segítsége is elkélhet még, az északiak Szlovákia ellen lépnek jégre pénteken. Egy biztos, hibázásra már nincs lehetősége együttesünknek, a feljutáshoz vezető útra először az olaszok elleni győzelemmel léphetnek rá a lányok. A program ebből a szempontból kedvező, csütörtökön nem rendeztek mérkőzést a világbajnokságon, így jutott idő a regenerációra és a taktikai finomításokra.

„Mostantól nem veszíthetünk pontot, ami rajtunk múlik, azt megtesszük. Mindegyik mérkőzést a rendes játékidőben kell megnyernünk” – vetítette előre Kreisz Emma.

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM 
4. FORDULÓ
12.30: Kína–Franciaország
16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Szlovákia–Norvégia

1. Olaszország

3

2

1

10–8

7

2. Szlovákia

3

2

1

13–6

6

3. Franciaország

3

1

1

1

9–6

6

4. Magyarország

3

1

1

1

7–4

5

5. Norvégia

3

1

2

6–6

3

6. Kína

3

3

0–15

0

Az ÁLLÁS

 

 

divízió 1/A-s jégkorong-világbajnokság magyar női jégkorong-válogatott Kreisz Emma
