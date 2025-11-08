Nemzeti Sportrádió

Németország-kupa: a harmadik helyen zárt a magyar női válogatott

Vágólapra másolva!
2025.11.08. 17:29
null
Fotó: Facebook/Magyar Jégkorong
Címkék
jégkorong magyar női jégkorong-válogatott hoki
A harmadik helyen végzett a magyar női jégkorong-válogatott a landshuti Németország-kupán, miután a szombati záró mérkőzésen nyolc góllal kikapott a házigazda csapattól.

 

A harmadik helyen végzett a magyar női jégkorong-válogatott a landshuti Németország Kupán, miután a szombati zárómérkőzésen nyolc góllal kikapott a házigazda csapattól.

Delaney Collins szövetségi kapitány divízió 1/A-világbajnokságra készülő együttese a szerdai nyitányon kétgólos vezetésről 3–2-re kikapott a szlovákoktól, majd pénteken 4–1-re verte az olimpiai résztvevő franciákat.

Az első hely már csak a milánói indulási jogot februárban éppen a magyarok elöl megkaparintó németek számára volt elérhető alapjátékidős győzelemmel, a magyarok egy szombati sikerrel a második helyre ugrottak volna előre, de ez nem jött össze.

JÉGKORONG
NŐK
Németország-kupa, 3. forduló, Landshut
Németország–Magyarország 9–1 (2–0, 3–0, 4–1)

 

jégkorong magyar női jégkorong-válogatott hoki
Legfrissebb hírek

Jégkorong: kikapott Szlovéniától az U20-as válogatott

Utánpótlássport
4 órája

Jégkorong: három győzelem a korosztályos válogatottaktól pénteken

Utánpótlássport
22 órája

Kikapott Dániától a férfi jégkorong-válogatott

Jégkorong
Tegnap, 18:30

A magyar női jégkorong-válogatott legyőzte a franciákat

Jégkorong
Tegnap, 17:38

NHL: Crosby nyerte a 99. ütközetet Ovecskin ellen

Amerikai sportok
Tegnap, 7:21

Vereséggel kezdte a magyar válogatott a Nemzetek Európai Kupáját

Jégkorong
2025.11.06. 18:20

A Tüskecsarnokban rendezik meg a Sárközy Tamás-emléktornát

Jégkorong
2025.11.06. 15:57

Remek tesztlehetőség a férfiválogatottnak a NEK

Jégkorong
2025.11.06. 07:17
Ezek is érdekelhetik