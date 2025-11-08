Németország-kupa: a harmadik helyen zárt a magyar női válogatott

A harmadik helyen végzett a magyar női jégkorong-válogatott a landshuti Németország Kupán, miután a szombati zárómérkőzésen nyolc góllal kikapott a házigazda csapattól.

Delaney Collins szövetségi kapitány divízió 1/A-világbajnokságra készülő együttese a szerdai nyitányon kétgólos vezetésről 3–2-re kikapott a szlovákoktól, majd pénteken 4–1-re verte az olimpiai résztvevő franciákat.

Az első hely már csak a milánói indulási jogot februárban éppen a magyarok elöl megkaparintó németek számára volt elérhető alapjátékidős győzelemmel, a magyarok egy szombati sikerrel a második helyre ugrottak volna előre, de ez nem jött össze.

JÉGKORONG

NŐK

Németország-kupa, 3. forduló, Landshut

Németország–Magyarország 9–1 (2–0, 3–0, 4–1)