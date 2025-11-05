Kétgólos előnyről kapott ki a női jégkorong-válogatott Szlovákiától
A Szlovákia elleni mérkőzés első harmada remekül alakult, a mieink Lippai Isabel, valamint Fehér Nikolett révén kétgólos előnyre tettek szert, már a 11. percben 2–0-ra vezettek. A szlovákok viszont a második harmad közepén öt perc leforgása alatt egyenlítettek, majd a harmadik felvonás első percében Ema Tóthová emberelőnyben megszerezte a vezetést Szlovákiának. A hátralévő időben már hiába támadtak a mieink, nem sikerült egyenlíteni, így Delaney Collins játékosai vereséggel kezdtek Németországban.
A magyarok pénteken 15 órakor a franciák, szombaton 14.45-kor pedig a házigazda németek ellen lépnek jégre. Mindkét rivális ott lesz a februári, milánói olimpián.
NŐI JÉGKORONG
DEUTSCHLAND CUP
Szlovákia–Magyarország 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)
A magyar gólszerzők: Lippai (7.), Fehér (11.)
KÉSŐBB
19.30: Németország–Franciaország
TOVÁBBI PROGRAM
November 6., csütörtök
16.15: Franciaország–Szlovákia
November 7., péntek
15.00: Magyarország–Franciaország
19.00: Németország–Szlovákia
November 8., szombat
14.45: Németország–Magyarország