Kétgólos előnyről kapott ki a női jégkorong-válogatott Szlovákiától

A Szlovákia elleni mérkőzés első harmada remekül alakult, a mieink Lippai Isabel, valamint Fehér Nikolett révén kétgólos előnyre tettek szert, már a 11. percben 2–0-ra vezettek. A szlovákok viszont a második harmad közepén öt perc leforgása alatt egyenlítettek, majd a harmadik felvonás első percében Ema Tóthová emberelőnyben megszerezte a vezetést Szlovákiának. A hátralévő időben már hiába támadtak a mieink, nem sikerült egyenlíteni, így Delaney Collins játékosai vereséggel kezdtek Németországban.

A magyarok pénteken 15 órakor a franciák, szombaton 14.45-kor pedig a házigazda németek ellen lépnek jégre. Mindkét rivális ott lesz a februári, milánói olimpián.

NŐI JÉGKORONG

DEUTSCHLAND CUP

Szlovákia–Magyarország 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

A magyar gólszerzők: Lippai (7.), Fehér (11.)

KÉSŐBB

19.30: Németország–Franciaország

TOVÁBBI PROGRAM

November 6., csütörtök

16.15: Franciaország–Szlovákia

November 7., péntek

15.00: Magyarország–Franciaország

19.00: Németország–Szlovákia

November 8., szombat

14.45: Németország–Magyarország