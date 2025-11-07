A magyar női jégkorong-válogatott legyőzte a franciákat

ÖTÖDIK MÉRKŐZÉSÉN, éppen az olimpiai résztvevő Franciaország ellen szerezte meg első győzelmét Delaney Collins a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitányaként. Bár a mieink nem kezdtek jól, és a meccs jóval szorosabb volt, mint amire a 4–1-es végeredmény utal, megérdemelt sikert arattak.

Az első játékrészben kissé körülményesen, a kelleténél óvatosabban játszott a magyar csapat, hátrányba is került, a másodikra viszont összerántotta a társaságot az edző, Seregély Míra szép cselek után ki is egyenlítette az eredményt. Sőt, nem sokkal később Leidt Madeline-nek – aki ekkorra már jó néhányszor próbálkozott – összejött a gól, így az utolsó harmadra már mi fordulhattunk egygólos vezetéssel. Tartottuk az eredményt, a mérkőzés legvégén pedig a franciák lehozták a kapusukat, amit először Odnoga Lotti használt ki – nagyjából a félpályáról emelte be a saját maga által megszerzett korongot a kapuba –, majd Báhiczki-Tóth Boglárka tette fel az i-re a pontot, kialakítva a 4–1-es végeredményt.

A mieink szombaton ismét jégre lépnek, háromnegyed háromtól a házigazda Németország lesz az ellenfél a landshuti Deutschland Cup utolsó napján.

NŐI JÉGKORONG

NÉMETORSZÁG-KUPA, 2. forduló, Landshut

Magyarország–Franciaország 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

Landshut, 526 néző. V: Haack (német), Henriksson (svéd), Fischer (német), Hajková (cseh)

MAGYARORSZÁG: TAKÁCS – ODNOGA 1, Lippai / Kiss-Simon, Mayer / Németh B., Koncz / Kornyilov – Dabasi (1), Leidt 1, Weiler / Báhiczki-Tóth 1, SEREGÉLY MÍRA 1, Jókai-Szilágyi (1) / Tóth F., Horváth I., Polónyi / Simon V., Fehér, Mozolai / Sághy. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

FRANCIAORSZÁG: Mameri, (Pianel) – Leclerc, Villot / de Serres, Pelissou / Quarto, Piazzon / Lavorel – ROZIER (1), DUVIN (1), Galbrun 1 / Boudin, Baudrit, Peyne Dingival / A. Simon, Mesplede, Huot Marchand / Nonnenmacher, Origlio. Szövetségi kapitány: Grégory Tarlé

Kapura lövések: 31–17. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Örülök a csapat és a stáb sikerének. Szükségünk volt a győzelemre, és ezért keményen játszottunk, büszke vagyok a lányokra. Az első harmadban túlságosan laposan jégkorongoztunk, aztán sikerült a magunk javára fordítani a meccset azzal, hogy több energiával játszottunk. Szombaton már Németország következik, kemény meccsre számítok, sok néző előtt, de – ahogy Pat Cortina is mindig mondta – lépésről lépésre kell haladnunk. Ez a meccs is a folyamat része volt.

Később

19.00: Németország–Szlovákia