Négy Nemzet Torna: 12 légiós szerepel a magyar női jégkorong-válogatott keretében

A magyar szövetség honlapja szerint a csapat hétfőn utazik el, Dunkerque-ben három edzése lesz, majd csütörtöktől sorrendben a japán, a francia és a szlovák válogatottal találkozik. Előbbi az elitmezőnyben szerepel, utóbbi kettő pedig a magyarok ellenfele lesz majd az áprilisi, hazai divízió I/A világbajnokságon is.

„Kiegyensúlyozott játékot várok a tornán, azt szeretném, hogy stabilan teljesítsünk a három mérkőzésen. A vb-felkészülés fontos állomása a mostani hét, szeretnénk a taktikában is előre lépni és egyre jobban kialakítani a sorok közötti kémiát” – mondta Delaney Collins szövetségi kapitány.

Hozzátette: fontos, hogy egyre magabiztosabbá váljanak a játékosok, másrészt szinte világbajnoki „üzemmódban” lesz a csapat, ezért profi viselkedést és hozzáállást, illetve stabil védekezést és magabiztos támadójátékot vár mindenkitől, valamint azt is, hogy fokozzák a tempót és sokat korcsolyázzanak.

„A csapat az első, nem pedig az egyének. Így akarjuk felépíteni a vb-t is, az a fontos, hogy Magyarországként és Magyarországért játsszunk, ne önmagunkért” – szögezte le.

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Németh Anikó (MAC Budapest), Révész Zsuzsa (Trine University, amerikai), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Bátyi Boróka (BJA), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Seregély Míra (HKB), Tóth Flóra (Hammarby, svéd), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

NŐI JÉGKORONG

A NÉGY NEMZET TORNA PROGRAMJA

December 11., csütörtök

15.00: Magyarország–Japán

19.30: Franciaország–Szlovákia

December 12., péntek

15.00: Szlovákia–Japán

19.30: Franciaország–Magyarország

December 13., szombat

15.00: Magyarország–Szlovákia

19.30: Japán–Franciaország