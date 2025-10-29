Három újonccal indul Németországba a női jégkorong-válogatott

A novemberi válogatott időszakban a divízió 1/A vb-re készülő női válogatott Landshutba, a Deutschland Cupra utazik, ahol a szlovák, a francia és a német együttessel találkozik. A mieink tavaly is részt vettek az eseményen, akkor két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen végeztek. A Deutschland Cup különlegessége, hogy egyszerre férfi és női csapatok számára tartják. A németekkel és a franciákkal az augusztusi, albertville-i tornán is megmérkőztek a magyarok, a szlovákokkal legutóbb a februári olimpiai selejtezőn játszottak.

A mostani keretbe 24 játékost hívott meg a szakmai stáb. Milibák Helga kapus, Kornyilov Anna hátvéd és Sághy Lara csatár nem játszott még a felnőttek között válogatott szinten.

„Az augusztusi torna jó kezdő pont volt, azzal elégedettek vagyunk, ahogy befejeztük azt a hetet, de felismertük, hogy ütőképesebbnek kell lennünk. Javulnunk kell abban, ahogyan belemegyünk a csatákba a korongért, és abban is, hogy mi történik a kontakt után. A stábbal nézzük a klub- és egyetemi meccseket, sok információhoz jutunk, és örülünk, hogy a többség jó formában van. Most novemberben az lesz a fontos, hogy csapatként fejlődjünk. Nem kezdhetünk lassan, mert az demoralizáló lehet. Sok energiával, gyorsan, izgalmas hokit kell játszanunk, miközben figyelünk az apró részletekre. Arra számítok, hogy versenyképesek és élesek leszünk” – nyilatkozta Delaney Collins szövetségi kapitány.

A landshuti tornán csatlakozik először az edzői stábhoz Chris Cobb kapusedző, aki amerikai egyetemi csapatoknál dolgozik közel két évtizede, kétszeres Div III-as bajnok, valamint PWHL-es kapusokkal is foglalkozik.

„Örülök, hogy csatlakozik hozzánk Chris. Észak-Amerikában mindenki ismeri a nevét, sok tapasztalattal és tudással rendelkezik, amiből a kapusaink csak profitálhatnak” – mondta róla Delaney Collins.

A keret november 3-án utazik Németországba, az első mérkőzés előtt három edzés vár a csapatra.

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok (3): Milibák Helga (HKB), Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek (8): Hajdu Lili (HKB), Kornyilov Anna (MAC Budapest), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea – Svédország)

Csatárok (13): Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA – Egyesült Államok), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Horváth Imola (Södertalje – Svédország), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres – Ausztria), Leidt Madeline (Linköping – Svédország), Mozolai Berta (Stanstead College – Kanada), Polónyi Petra (NAHA – Egyesült Államok), Sághy Lara (BJA), Seregély Míra (HKB), Simon Viktória (MAC Budapest), Tóth Flóra (Hammarby – Svédország), Weiler Krisztina (OHA – Kanada)

ÖSSZETARTÁS ÉS DEUTSCHLAND CUP

Dátum: 2025. november 3–9.

Helyszín: Budapest és Landshut, Németország

Ellenfelek: Franciaország, Németország, Szlovákia

November 5., szerda

16.00: Szlovákia–Magyarország

19.30: Németország–Franciaország

November 6., csütörtök

16.15: Franciaország–Szlovákia

November 7., péntek

15.00: Magyarország–Franciaország

19.00: Németország–Szlovákia

November 8., szombat

14.45: Németország–Magyarország