FTC–Volán: a magyar jégkorong is profitálhat ezekből a rangadókból

A találkozót bár a Ferencváros kezdte jobban, a vezetést a Volán szerezte meg emberelőnyből, majd az első harmad végén kétgólosra növelte az előnyt a hazai csapat. A kiegyenlített első játékrész után a Fehérvár rákapcsolt a másodikban, és a 35. percben már 5–0-t mutatott az eredményjelző, Brady Shaw emberelőnyös találata csak szépségtapasz volt a zöld-fehéreknek. Az utolsó húsz percben helyzetek adódtak még, de újabb gól már nem esett, így a Hydro Fehérvár AV19 nyerte meg az első magyar rangadót az ICEHL-ben.

„Az idény eleje óta elég sokat kellett várni arra, hogy egymás ellen tudjunk játszani – mondta a mérkőzés után Bartalis István, a Fehérvár támadója. – Azt gondolom, hogy jól felkészítettek minket, az extra motiváció megvolt, a nézők is tökéletes hangulatot teremtettek, tényleg telt ház volt, úgyhogy mást nem kellett csinálni, csak amit kért tőlünk az edző. Letámadtuk őket keményen, megpróbáltuk a mi játékunkat rájuk erőltetni, és azt gondolom, hogy ez volt a mai siker kulcsa. Jól játszottuk, kontrolláltuk a játékot. Eddig szenvedtünk a góllövéssel, most jókor jöttek a gólok. Nálunk volt a momentum, nem éreztük, hogy bármikor vissza tudnának jönni.”