Jégkorong: két edzőmeccset nyert Kassán az U18-as válogatott

2025.12.29. 16:33
Az U18-as jégkorong-válogatott Kassán szerepelt a Ladislav Troják-emléktornán.

Az Árkovics Bálint vezette U18-as jégkorong-válogatott Kassán szerepelt a Ladislav Troják-emléktornán, amelyen sorrendben a HC Kosice, a HC Slovan Bratislava és a Dukla Trencin ellen mérette meg magát.

A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint a magyar fiúk a házigazda HC Kosice csapatától 7–5-re kikaptak,

majd a Slovan ellen 3–2-re, a Dukla Trencinnel szemben pedig 6–5-re nyertek.

KERET
Kapusok (2): Gazda Bátor Szilárd (Vasas), Pipoly Csongor (Karhut-Kissat, finn)
Hátvédek (8): Fehér Csanád (TPS, finn), Joó Bertalan (FEHA19), Lösching Márton (OHA), Menyhárt Zoltán Lajos (ÚJA), Kis-Karasszon Ádám (Starbulls Rosenheim, német), Séfer Milán (ÚJA), Szabó Máté (Brinkens IF, svéd), Szilágyi Dávid (Langley H.A., kanadai)
Csatárok: Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Kárándi Milán (North Toronto, kanadai), Kovács Bence György (Bishop Kearney S., amerikai), Kovács Csaba János (Bishop Kearney S., amerikai), Méder Levente (KooKoo, finn), Papp Adrián FEHA19), Károlyi Gergő (ÚJA), Spisák Nándor (DVTK), Szabó Gergő (Brinkens IF, svéd), Szongoth Bende (Notre Dame Hounds, kanadai), Vónya-Tolner Ákos (BJA)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

Ezek is érdekelhetik