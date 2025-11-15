Bartalis István: Eddig szenvedtünk a góllövéssel, most viszont jókor jöttek
Sofron István: Azt érzem, hogy ide tartozom, és rossz, amikor ellenfélként érkezem
JÉGKORONG
ICEHL
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)
MET Aréna, 5093 néző. V: Groznik (szlovén), Soós D., Jeram (szlovén), Zgonc (szlovén).
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (2), Messner 1 / Stipsicz, Campbell (1) / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, BARTALIS (1), CHEEK 2 / Erdély, Hári (1), Kuralt 1 / Kulmala 1, RICHARDS (3), Rymsha / Magosi, Németh, Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Hudec, Lindgren / Tóth G., Horváth M. / Seregély M., Tóth R. – SHAW 1, COULTER, Gordon (1) / Laskawy, Kestilä, Tammela / Mihalik, Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 26–25. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók. Fontos volt a jó kezdés és a gyors gól, ez jó alapot adott. Jó volt nézni a srácokat a kispadról, rengeteg érzelmet láttam rajtuk, mindenki pozitív volt. Ki kell emelnem a kapusteljesítményünket is, ez is fontos alapja volt a sikerünknek.
Timo Saarikoski: – Az első harmadban rendben volt a játékunk, mégis kétgólos hátrányba kerültünk. A meccstervünk fontos része volt, hogy kontrolláljuk az érzéseinket, ennek ellenére az első játékrészben négy kiállítást szedtünk össze. Az első harminc perc után nagyon messze voltunk már a Fehérvártól, onnan pedig már nehéz bármit csinálni.
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 4–1
Linz–Pustertal (olasz) 2–1
Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz) 4–1
Villach–Klagenfurt 5–3
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Pustertal Wölfe
|18
|11
|2
|1
|4
|62–44
|+18
|38
|2. Olimpija Ljubljana
|18
|9
|4
|2
|3
|87–54
|+33
|37
|3. Graz
|17
|7
|3
|5
|2
|59–42
|+17
|32
|4. Klagenfurt
|17
|8
|3
|2
|4
|52–43
|+9
|32
|5. Bozen Südtirol
|17
|9
|1
|2
|5
|63–43
|+20
|31
|6. Villach
|16
|8
|1
|2
|5
|55–48
|+7
|28
|7. Salzburg
|17
|6
|2
|3
|6
|48–44
|+4
|25
|8. Fehérvár AV19
|18
|6
|2
|2
|8
|39–57
|–18
|24
|9. Linz
|17
|6
|2
|–
|9
|54–54
|0
|22
|10. FTC
|18
|5
|1
|4
|8
|50–63
|–13
|21
|11. Vienna Capitals
|16
|4
|2
|2
|8
|43–55
|–12
|18
|12. Innsbruck
|17
|2
|4
|1
|10
|44–75
|–31
|15
|13. Vorarlberg
|18
|2
|2
|3
|11
|33–67
|–34
|13
Fölényes Volán-siker született az osztrák hokiliga első magyar rangadóján