Bartalis István: Eddig szenvedtünk a góllövéssel, most viszont jókor jöttek

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2025.11.15. 10:56
Bartalis Istvánék nem igazán érezték, hogy bármikor meccsbe kerülhetett volna ellenük az FTC (Fotó: NSO Tv)
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong FTC-Telekom Bartalis István ICE HL
A Hydro Fehérvár AV19 magabiztosan győzte le az FTC-Telekomot az első magyar rangadón az osztrák hokiliga történetében. Bartalis István szerint ezúttal jókor jöttek a fehérvári gólok, és csak az csinálták a jégen, amit az edző kért tőlük. A fehérvári támadó már nagyon várja a következő Fradi elleni összecsapást.
Jégkorong
2 órája

Sofron István: Azt érzem, hogy ide tartozom, és rossz, amikor ellenfélként érkezem

A ferencvárosi támadó szerint az első két kapott gól után már csak futottak az eredmény után.

 

JÉGKORONG
ICEHL
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)
MET Aréna, 5093 néző. V: Groznik (szlovén), Soós D., Jeram (szlovén), Zgonc (szlovén). 
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (2), Messner 1 / Stipsicz, Campbell (1) / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, BARTALIS (1), CHEEK 2 / Erdély, Hári (1), Kuralt 1 / Kulmala 1, RICHARDS (3), Rymsha / Magosi, Németh, Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Hudec, Lindgren / Tóth G., Horváth M. / Seregély M., Tóth R. – SHAW 1, COULTER, Gordon (1) / Laskawy, Kestilä, Tammela / Mihalik, Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 26–25. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók. Fontos volt a jó kezdés és a gyors gól, ez jó alapot adott. Jó volt nézni a srácokat a kispadról, rengeteg érzelmet láttam rajtuk, mindenki pozitív volt. Ki kell emelnem a kapusteljesítményünket is, ez is fontos alapja volt a sikerünknek.
Timo Saarikoski: – Az első harmadban rendben volt a játékunk, mégis kétgólos hátrányba kerültünk. A meccstervünk fontos része volt, hogy kontrolláljuk az érzéseinket, ennek ellenére az első játékrészben négy kiállítást szedtünk össze. Az első harminc perc után nagyon messze voltunk már a Fehérvártól, onnan pedig már nehéz bármit csinálni.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 4–1
Linz–Pustertal (olasz) 2–1
Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz) 4–1
Villach–Klagenfurt 5–3

 
AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Pustertal Wölfe181121462–44+1838
2. Olimpija Ljubljana18942387–54+3337
3. Graz17735259–42+1732
4. Klagenfurt17832452–43+932
5. Bozen Südtirol17912563–43+2031
6. Villach16812555–48+728
7. Salzburg17623648–44+425
8. Fehérvár AV1918622839–57–1824
9. Linz1762954–54022
10. FTC18514850–63–1321
11. Vienna Capitals16422843–55–1218
12. Innsbruck172411044–75–3115
13. Vorarlberg182231133–67–3413
Jégkorong
13 órája

Fölényes Volán-siker született az osztrák hokiliga első magyar rangadóján

A zöld-fehérek ötgólos hátrányban törték meg gólcsendjüket.

 

