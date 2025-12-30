Kanadai hátvédet igazolt a Ferencváros jégkorongcsapata – hivatalos

Az FTC honlapjának keddi beszámolója szerint a 27 éves védő korábban a Saint John Sea Dogs, a Sherbrooke Phoenix és a Manitoba Moose együttesében hokizott. Greent a Winnipeg Jets a 2016-os NHL-draft harmadik körében, a 79. helyen választotta ki, és bár NHL-találkozón nem lépett jégre, értékes tapasztalatokat szerzett az észak-amerikai profimezőnyben. Később a finn Vaasan Sport, a svéd Västerviks IK, a szlovák HK Nitra és a német Düsseldorfer EG színeiben szerepelt.

A Ferencvárost nagyjából két hónappal ezelőtt sérüléshullám sújtotta, amelyre Gordie Green és Marek Hudec szerződtetésével reagált, de a helyzet azóta sem változott érdemben, ezért az eddiginél mélyebb rotációra van szüksége a csapatnak.

Az újonc FTC 12 győzelemmel és 18 vereséggel a nyolcadik helyen áll az osztrák ligában.