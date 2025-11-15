Sofron István: Azt érzem, hogy ide tartozom, és rossz, amikor ellenfélként érkezem

Nemzeti Sportrádió

2025.11.15.
Sofron István bízik benne, hogy a hónap végén vissza tudnak vágni a Volánnak (Fotó: NSO Tv)
Némi meglepetésre nagyon sima vereséget szenvedett a Hydro Fehérvár AV19 otthonában az FTC-Telekom az osztrák hokiliga történetének első magyar rangadóján. Sofron István számára különleges élmény volt a pénteki meccs, hiszen Székesfehérváron nőtt fel, most pedig már a zöld-fehérek játékosaként lépett a MET Aréna jegére. A ferencvárosi támadó szerint az első két kapott gól után már csak futottak az eredmény után.

JÉGKORONG
ICEHL
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 5093 néző. Vezette: Groznik (szlovén), Soós D., Jeram (szlovén), Zgonc (szlovén). 
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (2), Messner 1 / Stipsicz, Campbell (1) / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, BARTALIS (1), CHEEK 2 / Erdély, Hári (1), Kuralt 1 / Kulmala 1, RICHARDS (3), Rymsha / Magosi, Németh, Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Hudec, Lindgren / Tóth G., Horváth M. / Seregély M., Tóth R. – SHAW 1, COULTER, Gordon (1) / Laskawy, Kestilä, Tammela / Mihalik, Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 26–25
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók. Fontos volt a jó kezdés és a gyors gól, ez jó alapot adott. Jó volt nézni a srácokat a kispadról, rengeteg érzelmet láttam rajtuk, mindenki pozitív volt. Ki kell emelnem a kapusteljesítményünket is, ez is fontos alapja volt a sikerünknek.
Timo Saarikoski: – Az első harmadban rendben volt a játékunk, mégis kétgólos hátrányba kerültünk. A meccstervünk fontos része volt, hogy kontrolláljuk az érzéseinket, ennek ellenére az első játékrészben négy kiállítást szedtünk össze. Az első harminc perc után nagyon messze voltunk már a Fehérvártól, onnan pedig már nehéz bármit csinálni.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 4–1
Linz–Pustertal (olasz) 2–1
Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz) 4–1
Villach–Klagenfurt 5–3

 
AZ ICEHL ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L–K

Gk

P

  1. Pustertal Wölfe

18

11

2

1

4

62–44

+18

38

  2. Ol. Ljubljana

18

9

4

2

3

87–54

+33

37

  3. Graz

17

7

3

5

2

59–42

+17

32

  4. Klagenfurt

17

8

3

2

4

52–43

+9

32

  5. Bozen Südtirol

17

9

1

2

5

63–43

+20

31

  6. Villach 

16

8

1

2

5

55–48

+7

28

  7. Salzburg

17

6

2

3

6

48–44

+4

25

  8. Fehérvár AV19

18

6

2

2

8

39–57

–18

24

  9. Linz

17

6

2

9

54–54

0

22

10. FTC

18

5

1

4

8

50–63

–13

21

11. Vienna Capitals

16

4

2

2

8

43–55

–12

18

12. Innsbruck

17

2

4

1

10

44–75

–31

15

13. Vorarlberg

18

2

2

3

11

33–67

–34

13

 

