Sofron István: Azt érzem, hogy ide tartozom, és rossz, amikor ellenfélként érkezem
JÉGKORONG
ICEHL
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 5093 néző. Vezette: Groznik (szlovén), Soós D., Jeram (szlovén), Zgonc (szlovén).
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (2), Messner 1 / Stipsicz, Campbell (1) / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, BARTALIS (1), CHEEK 2 / Erdély, Hári (1), Kuralt 1 / Kulmala 1, RICHARDS (3), Rymsha / Magosi, Németh, Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Hudec, Lindgren / Tóth G., Horváth M. / Seregély M., Tóth R. – SHAW 1, COULTER, Gordon (1) / Laskawy, Kestilä, Tammela / Mihalik, Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 26–25
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók. Fontos volt a jó kezdés és a gyors gól, ez jó alapot adott. Jó volt nézni a srácokat a kispadról, rengeteg érzelmet láttam rajtuk, mindenki pozitív volt. Ki kell emelnem a kapusteljesítményünket is, ez is fontos alapja volt a sikerünknek.
Timo Saarikoski: – Az első harmadban rendben volt a játékunk, mégis kétgólos hátrányba kerültünk. A meccstervünk fontos része volt, hogy kontrolláljuk az érzéseinket, ennek ellenére az első játékrészben négy kiállítást szedtünk össze. Az első harminc perc után nagyon messze voltunk már a Fehérvártól, onnan pedig már nehéz bármit csinálni.
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 4–1
Linz–Pustertal (olasz) 2–1
Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz) 4–1
Villach–Klagenfurt 5–3
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. Pustertal Wölfe
18
11
2
1
4
62–44
+18
38
|2. Ol. Ljubljana
18
9
4
2
3
87–54
+33
37
|3. Graz
17
7
3
5
2
59–42
+17
32
|4. Klagenfurt
17
8
3
2
4
52–43
+9
32
|5. Bozen Südtirol
17
9
1
2
5
63–43
+20
31
|6. Villach
16
8
1
2
5
55–48
+7
28
|7. Salzburg
17
6
2
3
6
48–44
+4
25
|8. Fehérvár AV19
18
6
2
2
8
39–57
–18
24
|9. Linz
17
6
2
–
9
54–54
0
22
|10. FTC
18
5
1
4
8
50–63
–13
21
|11. Vienna Capitals
16
4
2
2
8
43–55
–12
18
|12. Innsbruck
17
2
4
1
10
44–75
–31
15
|13. Vorarlberg
18
2
2
3
11
33–67
–34
13
Fölényes Volán-siker született az osztrák hokiliga első magyar rangadóján