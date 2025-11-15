Sofron István: Azt érzem, hogy ide tartozom, és rossz, amikor ellenfélként érkezem

JÉGKORONG

ICEHL

Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 5093 néző. Vezette: Groznik (szlovén), Soós D., Jeram (szlovén), Zgonc (szlovén).

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (2), Messner 1 / Stipsicz, Campbell (1) / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, BARTALIS (1), CHEEK 2 / Erdély, Hári (1), Kuralt 1 / Kulmala 1, RICHARDS (3), Rymsha / Magosi, Németh, Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Hudec, Lindgren / Tóth G., Horváth M. / Seregély M., Tóth R. – SHAW 1, COULTER, Gordon (1) / Laskawy, Kestilä, Tammela / Mihalik, Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 26–25

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók. Fontos volt a jó kezdés és a gyors gól, ez jó alapot adott. Jó volt nézni a srácokat a kispadról, rengeteg érzelmet láttam rajtuk, mindenki pozitív volt. Ki kell emelnem a kapusteljesítményünket is, ez is fontos alapja volt a sikerünknek.

Timo Saarikoski: – Az első harmadban rendben volt a játékunk, mégis kétgólos hátrányba kerültünk. A meccstervünk fontos része volt, hogy kontrolláljuk az érzéseinket, ennek ellenére az első játékrészben négy kiállítást szedtünk össze. Az első harminc perc után nagyon messze voltunk már a Fehérvártól, onnan pedig már nehéz bármit csinálni.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Graz–Salzburg 4–1

Linz–Pustertal (olasz) 2–1

Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz) 4–1

Villach–Klagenfurt 5–3