Fölényes Volán-siker született az osztrák hokiliga első magyar rangadóján

M. B.M. B.
2025.11.14. 21:45
Fotó: Kovács Péter
Hydro Fehérvár AV19 FTC-Telekom ICEHL
Piros betűs ünnepként vonul be 2025. november 14-e a magyar jégkorong-történelembe: az osztrák központú ligában (ICEHL) megrendezték az első magyar rangadót.

Ködbe burkolózott Székesfehérvár péntek estére, a főútról a MET Aréna felé haladva csupán közvetlen közelről látszódott a csarnok kék díszkivilágítása, de az autók sokasodó számából lehetett sejteni, nagy dobás készülődik. Az osztrák központú hokiliga és a magyar jégkorong történetében először rendeztek magyar rangadót, a mérkőzésre pedig minden jegy elkelt, így a fantasztikus hangulat garantálva volt.

Rögtön egymásnak estek a felek, az első percek inkább a Ferencvárosról szóltak, Ramus Reijolának először Tyler Coulter, majd Jussi Tammela lövését kellett hárítania. A vendégek fölényét két emberelőny törte meg, Horváth Milánt rövid időn belül kétszer is kiültették a játékvezetők a büntetőpadra. Az első fórban szinte veszélytelen volt a Volán, ám a másodikban már megszerezte a vezetést, Trevor Cheek középről, szép mozdulattal kilőtte a felső sarkot, Bálizs Bence a támadók takarásában nem sokat láthatott. A gól utáni percekben nagyon nyomott az FTC, de ezt az időszakot átvészelte a Fehérvár, ezt követően pedig kiegyenlítetté vált a játék, egyik kapus sem unatkozott. A játékrész végén ismét a Fehérvár volt eredményes, két és fél perccel a szünet előtt, négy a négy ellen Justin Richards lövésébe ért bele jó ütemben Joel Messner.

A középső harmad is hasonló mederben folyt az első percekben, mint az első, talán egy picit többet mozgott a pakk a hazai kapunál. A parádés hangulat mellé a játékosok is egyre paprikásabb hangulatba kerültek, először Németh Kristóf és Tammela találták meg egymást, később Darren Archibald és Brady Shaw között akadt nézeteltérés egy ütközést követően. Az adok-kapok közepette a Volán a 27. percben háromgólosra növelte az előnyét, Richards harmadik gólpasszával Rasmus Kulmala élt, a volt ferencvárosi támadó a bal alsó sarkot lőtte ki. Ez a harmadik találat kicsit padlóra vitte az FTC-t, a Volán percei következtek, és a fölény negyedik gólt eredményezett, közelről Anze Kuralt volt eredményes. Emberelőnyben Coulter került közel a szépítéshez, ám Reijola pont elcsípte még a korongot a gólvonal előtt. Nem sikerült faragniuk a különbségből a vendégeknek, ezt pedig megbüntette a Fehérvár, Bartalis István tört be a szélről a kapu elé, a korongot végül nem ő, hanem Cheek tessékelte be a kapuba. A játékrészre jutott még egy fővárosi emberelőny, ezt viszont már kihasználta az FTC, Shaw lövése csúszott be Reijola és a kapuvas között. 

Az utolsó harmad elején nagy esélyt kapott a Ferencváros egy esetleges felzárkózásra, de az emberelőnnyel nem tudtak élni a zöld-fehérek. A folytatásban Anze Kuralt hagyott ki egy hatalmas ziccert, ám több gól már nem esett, Bálizs és Reijola lehúzta a rolót. A Fehérvár magabiztos győzelme nem forgott veszélyben, az ICEHL első magyar rangadóját a Volán nyerte meg. Sok pihenője egyik csapatnak sem lesz, hiszen az FTC szombaton a Pustertalt fogadja, míg a Fehérvárnak vasárnap Salzburgban lesz jelenése.

fotó 2025.11.14.

Osztrák hokiliga, Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (Fotó: Kovács Péter)

JÉGKORONG
ICEHL
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)
MET Aréna, 5093 néző. V: Groznik (szlovén), Soós D., Jeram (szlovén), Zgonc (szlovén). 
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen (2), Messner 1 / Stipsicz, Campbell (1) / Kiss R. (1), Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, BARTALIS (1), CHEEK 2 / Erdély, Hári (1), Kuralt 1 / Kulmala 1, RICHARDS (3), Rymsha / Magosi, Németh, Terbócs / Varga B. Edző: Ted Dent
FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Hadobás / Hudec, Lindgren / Tóth G., Horváth M. / Seregély M., Tóth R. – SHAW 1, COULTER, Gordon (1) / Laskawy, Kestilä, Tammela / Mihalik, Mattyasovszky, Sofron / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 26–25. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 6/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulatot teremtettek a szurkolók. Fontos volt a jó kezdés és a gyors gól, ez jó alapot adott. Jó volt nézni a srácokat a kispadról, rengeteg érzelmet láttam rajtuk, mindenki pozitív volt. Ki kell emelnem a kapusteljesítményünket is, ez is fontos alapja volt a sikerünknek.
Timo Saarikoski: – Az első harmadban rendben volt a játékunk, mégis kétgólos hátrányba kerültünk. A meccstervünk fontos része volt, hogy kontrolláljuk az érzéseinket, ennek ellenére az első játékrészben négy kiállítást szedtünk össze. Az első harminc perc után nagyon messze voltunk már a Fehérvártól, onnan pedig már nehéz bármit csinálni.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
Graz–Salzburg 4–1
Linz–Pustertal (olasz) 2–1
Ljubljana (szlovén)–Bolzano (olasz) 4–1
Villach–Klagenfurt 5–3

 
AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. Pustertal Wölfe181121462–44+1838
2. Olimpija Ljubljana18942387–54+3337
3. Graz17735259–42+1732
4. Klagenfurt17832452–43+932
5. Bozen Südtirol17912563–43+2031
6. Villach16812555–48+728
7. Salzburg17623648–44+425
8. Fehérvár AV1918622839–57–1824
9. Linz1762954–54022
10. FTC18514850–63–1321
11. Vienna Capitals16422843–55–1218
12. Innsbruck172411044–75–3115
13. Vorarlberg182231133–67–3413

 

Hydro Fehérvár AV19 FTC-Telekom ICEHL
