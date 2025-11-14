Fölényes Volán-siker született az osztrák hokiliga első magyar rangadóján

Ködbe burkolózott Székesfehérvár péntek estére, a főútról a MET Aréna felé haladva csupán közvetlen közelről látszódott a csarnok kék díszkivilágítása, de az autók sokasodó számából lehetett sejteni, nagy dobás készülődik. Az osztrák központú hokiliga és a magyar jégkorong történetében először rendeztek magyar rangadót, a mérkőzésre pedig minden jegy elkelt, így a fantasztikus hangulat garantálva volt.

Rögtön egymásnak estek a felek, az első percek inkább a Ferencvárosról szóltak, Ramus Reijolának először Tyler Coulter, majd Jussi Tammela lövését kellett hárítania. A vendégek fölényét két emberelőny törte meg, Horváth Milánt rövid időn belül kétszer is kiültették a játékvezetők a büntetőpadra. Az első fórban szinte veszélytelen volt a Volán, ám a másodikban már megszerezte a vezetést, Trevor Cheek középről, szép mozdulattal kilőtte a felső sarkot, Bálizs Bence a támadók takarásában nem sokat láthatott. A gól utáni percekben nagyon nyomott az FTC, de ezt az időszakot átvészelte a Fehérvár, ezt követően pedig kiegyenlítetté vált a játék, egyik kapus sem unatkozott. A játékrész végén ismét a Fehérvár volt eredményes, két és fél perccel a szünet előtt, négy a négy ellen Justin Richards lövésébe ért bele jó ütemben Joel Messner.

A középső harmad is hasonló mederben folyt az első percekben, mint az első, talán egy picit többet mozgott a pakk a hazai kapunál. A parádés hangulat mellé a játékosok is egyre paprikásabb hangulatba kerültek, először Németh Kristóf és Tammela találták meg egymást, később Darren Archibald és Brady Shaw között akadt nézeteltérés egy ütközést követően. Az adok-kapok közepette a Volán a 27. percben háromgólosra növelte az előnyét, Richards harmadik gólpasszával Rasmus Kulmala élt, a volt ferencvárosi támadó a bal alsó sarkot lőtte ki. Ez a harmadik találat kicsit padlóra vitte az FTC-t, a Volán percei következtek, és a fölény negyedik gólt eredményezett, közelről Anze Kuralt volt eredményes. Emberelőnyben Coulter került közel a szépítéshez, ám Reijola pont elcsípte még a korongot a gólvonal előtt. Nem sikerült faragniuk a különbségből a vendégeknek, ezt pedig megbüntette a Fehérvár, Bartalis István tört be a szélről a kapu elé, a korongot végül nem ő, hanem Cheek tessékelte be a kapuba. A játékrészre jutott még egy fővárosi emberelőny, ezt viszont már kihasználta az FTC, Shaw lövése csúszott be Reijola és a kapuvas között.

Az utolsó harmad elején nagy esélyt kapott a Ferencváros egy esetleges felzárkózásra, de az emberelőnnyel nem tudtak élni a zöld-fehérek. A folytatásban Anze Kuralt hagyott ki egy hatalmas ziccert, ám több gól már nem esett, Bálizs és Reijola lehúzta a rolót. A Fehérvár magabiztos győzelme nem forgott veszélyben, az ICEHL első magyar rangadóját a Volán nyerte meg. Sok pihenője egyik csapatnak sem lesz, hiszen az FTC szombaton a Pustertalt fogadja, míg a Fehérvárnak vasárnap Salzburgban lesz jelenése.