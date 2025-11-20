Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: távozik a DVTK legponterősebb játékosa

Vágólapra másolva!
2025.11.20. 14:52
null
Colin Doyle (Fotó: DVTK Jegesmedvék)
Címkék
jégkorong Colin Doyle DVTK Jegesmedvék Erste Liga
Távozik a jégkorong Erste Ligában érdekelt DVTK Jegesmedvék kanadai csatára, Colin Doyle.

Az ötödik helyen álló klub csütörtökön jelentette be, hogy a légiós egy magánéletbeli lehetőség miatt szeretne hazatérni, és kezdeményezi szerződése felbontását. A DVTK a játékos kérését „sajnálattal tudomásul veszi és elfogadja, valamint pótlásáról gondoskodni fog”.

A 27 éves Doyle a DVTK Jegesmedvék következő bajnoki és kupamérkőzésén még szerepel, de a jövő heti erdélyi túrára már nem utazik el. A kanadai támadó a mostani idényben 13 találkozón 20 pontot termelt, ezzel a klubon belül – Jason Pineóval közösen – az első, mint ahogy a gólokban (7) és a gólpasszokban (13) is. Ligaszinten a pontlistán az ötödik, asszisztokban a hatodik, gólokban a 12. helyen áll.

Doyle 47 Erste Liga-mérkőzésen 41 pontot (17 gól, 24 gólpassz) gyűjtött.

 

jégkorong Colin Doyle DVTK Jegesmedvék Erste Liga
Legfrissebb hírek

Huszák Alexandra nem került be az Ottawa keretébe

Jégkorong
3 órája

Kiváló formában a DVTK és Csollák Márkó is

Jégkorong
Tegnap, 10:15

NHL: Ovecskin újra betalált, a Washington legyőzte az Edmontont

Amerikai sportok
Tegnap, 7:34

Potyogtak a mesterhármasok az NHL-ben

Amerikai sportok
2025.11.19. 12:29

A hokilegenda szerint a szlovákok közel lehetnek az éremhez a téli olimpián

Jégkorong
2025.11.18. 18:56

NHL: sorozatban hatodszor nyert a Colorado

Jégkorong
2025.11.17. 07:28

Erste Liga: az Újpest nyert a BJA otthonában

Jégkorong
2025.11.16. 20:19

Először kapott ki a Volán Ted Denttel a kispadján

Jégkorong
2025.11.16. 18:59
Ezek is érdekelhetik