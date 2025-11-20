Erste Liga: távozik a DVTK legponterősebb játékosa

Az ötödik helyen álló klub csütörtökön jelentette be, hogy a légiós egy magánéletbeli lehetőség miatt szeretne hazatérni, és kezdeményezi szerződése felbontását. A DVTK a játékos kérését „sajnálattal tudomásul veszi és elfogadja, valamint pótlásáról gondoskodni fog”.

A 27 éves Doyle a DVTK Jegesmedvék következő bajnoki és kupamérkőzésén még szerepel, de a jövő heti erdélyi túrára már nem utazik el. A kanadai támadó a mostani idényben 13 találkozón 20 pontot termelt, ezzel a klubon belül – Jason Pineóval közösen – az első, mint ahogy a gólokban (7) és a gólpasszokban (13) is. Ligaszinten a pontlistán az ötödik, asszisztokban a hatodik, gólokban a 12. helyen áll.

Doyle 47 Erste Liga-mérkőzésen 41 pontot (17 gól, 24 gólpassz) gyűjtött.