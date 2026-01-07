Három és fél milliárd forintból újul meg az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok

A beruházást bemutató szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Raktár utcai jégcsarnokot az 1970-es években építették, majd 1991-ben részleges felújításon esett át, de mostanra végleg elavulttá vált, a csarnok szerkezete és műszaki állapota sem felel meg a sportlétesítményekkel szemben támasztott jelenkori elvárásoknak.

A most bejelentett beruházás során a legendás aréna hőszigetelést kap, a faszerkezetet acélra cserélik benne és teljesen megújul a létesítmény gépészeti rendszere. A fenntartható működést segíti továbbá a lelátók, a szellőzőrendszer és a vizesblokkok korszerűsítése, miközben az ikonikus betonlelátó megmarad.

Cser-Palkovics András polgármester a sajtóeseményen megköszönte a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának segítségét és Vargha Tamás parlamenti államtitkár közbejárását a fejlesztés megvalósulásában.

„Ezt a bő hárommilliárdos projektet nem tudnánk megcsinálni Magyarország kormánya nélkül, hiszen külön erre a célra nyílt meg egy TAO keret. A matek lényege, hogy a kormány lemondott három milliárdnyi adóbevételéről, amelyet fehérvári cégek így a csarnok felújításába adnak be, az államkassza helyett” – idézte a város közleménye a polgármestert, aki elárulta azt is, hogy a munkálatok minél gyorsabb elindítása érdekében az önkormányzat ehhez 350 millió forintot megelőlegez, amit a TAO-keret feltöltése után vissza fog kapni. A felújítás alatt az akadémisták és a sportolók részére rendelkezésre áll a MET Aréna, illetve a sátras C-pálya. A városvezető jelezte, hogy ez új helyzetet jelent, ami együttműködést, összefogást és kompromisszumkötést igényel. Cser-Palkovics András beszélt arról is hogy a jövőben hasonló konstrukció mentén a Városi Uszodát – amelynek tervei már elkészültek –, majd a kézilabda szempontjából kulcsfontosságú Köfém Sportcsarnokot is fel fogják újítani.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Székesfehérvár országgyűlési képviselője saját emlékeit felidézve beszélt arról, hogy az elmúlt évtizedek alatt sokan szereztek életre szóló emlékeket ebben a csarnokban, és mennyire fontos a fehérváriak életében ez a korszakos jégcsarnok. Kiemelte a magyar kormány és Székesfehérvár közötti szoros együttműködést, aminek köszönhetően megvalósulhat a beruházás. Mint mondta, a döntés megszületett, a TAO-keret feltöltése a cégek által folyamatban van, így elkezdődhet a munka, a székesfehérvári jégkorong-utánpótlás és más jeges sportok legnagyobb örömére.

Fekti István, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia sportigazgatója a sajtótájékoztatón a beruházással kapcsolatban kifejtette, hogy a létesítménytulajdonos önkormányzattal szorosan együttműködve dolgozták ki a terveket. Fontosnak tartották, hogy a régit ötvözzék az újjal, azaz a csarnok legendás részei, mint például a betonlelátó megmaradjanak, miközben egy új, modern létesítmény áll majd a sportolók rendelkezésére. Az energetikai fejlesztések a későbbi fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságúak és nagy könnyebbséget jelentenek majd az üzemeltetésben.

Hangsúlyozta, igyekeztek szem előtt tartani, hogy a befogadóképesség megmaradjon, amit nagyjából meg is tudnak őrizni. A felújítás a belső munkákkal, a gyengeáramú eszközök leszerelésével kezdődik, majd a VIP-oldalon lévő boxok és lelátórész, valamint a kapuk mögötti lelátók bontásával folytatódik. Ezután a tetőszerkezet, és a hőszigetelés következik. A jégcsarnok mellett szeretnék az akadémiai sportolók kollégiumi ellátásának körülményeit is javítani, ennek érdekében megújul a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ifjú hokisoknak otthont adó szárnya, továbbá eszközbeszerzésekre is lesz lehetőség.

A tervek szerint a megújult Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokot 2026 év végén vehetik majd újra birtokba a sportolók.