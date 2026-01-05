Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: túl laza volt az Újpest, nem alkalmazkodott a Fehérvár

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 09:19
null
Fotó: Vörös Dávid/UTE
Címkék
FEHA19 UTE jégkorong Erste Liga
A FEHA19 4–3-ra győzött az Újpest vendégeként a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzést követően Kiss Patrik, az UTE játékosa és Ambrus Csongor, a vendégek jégkorongozója értékelte csapata teljesítményét.

 

 

FEHA19 UTE jégkorong Erste Liga
Legfrissebb hírek

A FEHA19 megszakította az Újpest győzelmi sorozatát az Erste Ligában

Jégkorong
15 órája

Rajna Miklós: A bajnokság Real Madridját vertük meg

Jégkorong
2026.01.03. 07:24

Erste Liga: a Brassó és az Újpest is sorozatban ötödször nyert

Jégkorong
2026.01.02. 21:30

Erste Liga: jelentős ICEHL-rutinnal érkezik kanadai csatár a DVTK-hoz

Jégkorong
2026.01.01. 17:20

Erste Liga: Újpest-siker Miskolcon, kilenc vereség után nyert a Csíkszereda

Jégkorong
2025.12.30. 20:56

Erste Liga: hosszabbításban győzött az Újpest és a DVTK is

Jégkorong
2025.12.28. 20:28

Hatalmas hokibulival búcsúzik a Raktár utcai pálya

Hirdetés
2025.12.28. 08:47

Hét vesztes tétmeccs után nyert újra a Dunaújváros az Erste Ligában

Jégkorong
2025.12.26. 16:53
Ezek is érdekelhetik