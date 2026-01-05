Erste Liga: túl laza volt az Újpest, nem alkalmazkodott a Fehérvár
A FEHA19 4–3-ra győzött az Újpest vendégeként a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzést követően Kiss Patrik, az UTE játékosa és Ambrus Csongor, a vendégek jégkorongozója értékelte csapata teljesítményét.
Rajna Miklós: A bajnokság Real Madridját vertük meg
Jégkorong
2026.01.03. 07:24
Erste Liga: hosszabbításban győzött az Újpest és a DVTK is
Jégkorong
2025.12.28. 20:28
Hatalmas hokibulival búcsúzik a Raktár utcai pálya
2025.12.28. 08:47
