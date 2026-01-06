Erdély Csanád a Graz elleni győzelem után elárulta, milyen tüske volt a fehérvári játékosokban

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

MET Aréna, 3165 néző. V: Fichtner (osztrák), Hronsky (szlovák), Gatol-Schafranek (osztrák), Konc (szlovák)

FEHÉRVÁR: REIJOLA – STIPSICZ (2), MESSNER (2) / Falus, Stajnoch / Nagy Dominik (1), Horváth Donát / Mihály Á. – ERDÉLY CS. 1 (1), Bartalis I., Kuralt (1) / Archibald, Hári J. 1, Gerlach 1 / Kulmala, Richards 1, Cheek (1) / Magosi, Németh K. 1, Terbócs (1). Edző: Ted Dent

GRAZ: Legacé – Holzer, Reiner / Brunner, BAILEN (2) / Stapelfeldt, Zündel – K. Roy 1, VELA, Currie (1) / P. Huber, Haudum, Kainz / Collins, Schiechl 1, Ganahl / Harnisch, Moosbrugger, Feldner. Edző: Daniel Lacroix

Kapura lövések: 32–39

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2

Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Lenz Moosbrugger, Graz)

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (3–0, 2–0, 0–1)

Ljubljana, 1354 néző. V: Groznik, Zrnic (mindketten szlovénok), Muzsik, Wimmler (osztrák)

LJUBLJANA: HORÁK – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MACWILLIAM, Gregorc (1) / Crnovic, Bukovec – Sabolic, Boychuk, Drozg / Polei, Petan, Mahkovec 2 / Simsic 1, Quince (1), KAPEL (1) / PANCE 1 (2), Bericic (1), Sodja (1). Edző: Ben Cooper

FTC: Bálizs (Nagy Kristóf) – Hudec (1), Lindgren / Horváth M., L. Green / Seregély Máté, Tóth Gergely – Shaw (1), G. Green, Mattyasovszky / Galajda, Coulter, Tammela, / Mihalik A., Molnár D. 1, Schlekmann / Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 42–19

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

További eredmények

EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Vienna Capitals (osztrák)–Villach (osztrák) 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Innsbruck (osztrák) 6–4 (3–2, 2–0, 1–2)

Bolzano (olasz)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel