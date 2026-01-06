Nemzeti Sportrádió

Erdély Csanád a Graz elleni győzelem után elárulta, milyen tüske volt a fehérvári játékosokban

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.01.06. 08:48
null
Erdély Csanád bízik benne, hogy a hétvégén tudják folytatni a győzelmi sorozatot (Fotó: NSO Tv)
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong osztrák hokiliga ICEHL Graz 99ers Erdély Csanád
A Hydro Fehérvár AV19 értékes három pontot szerzett az osztrák hokiliga tabelláján második Graz ellen. A 2026-os esztendő első hazai meccsén Erdély Csanádék 5–2-re nyertek. A meccsen a második fehérvári gólt jegyző csatár az NSO Tv kérdésére válaszolva elmondta, hogyan készültek a remek formában lévő Graz ellen, de próbálta azt is megfejteni, hogy lehet olyan kétarcú a Volán, hogy két szerzett gól nélküli találkozót követően előbb hatot, majd ötöt lő a csapat soros ellenfele kapujába.
Jégkorong
11 órája

A Fehérvár öt gólt lőtt, az FTC ötöt kapott az osztrák jégkorongligában

A ferencvárosi csapat sorozatban hatodszor kapott ki és a legutóbbi kilenc összecsapásából nyolcat elveszített.

 

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)
MET Aréna, 3165 néző. V: Fichtner (osztrák), Hronsky (szlovák), Gatol-Schafranek (osztrák), Konc (szlovák)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – STIPSICZ (2), MESSNER (2) / Falus, Stajnoch / Nagy Dominik (1), Horváth Donát / Mihály Á. – ERDÉLY CS. 1 (1), Bartalis I., Kuralt (1) / Archibald, Hári J. 1, Gerlach 1 / Kulmala, Richards 1, Cheek (1) / Magosi, Németh K. 1, Terbócs (1). Edző: Ted Dent
GRAZ: Legacé – Holzer, Reiner / Brunner, BAILEN (2) / Stapelfeldt, Zündel – K. Roy 1, VELA, Currie (1) / P. Huber, Haudum, Kainz / Collins, Schiechl 1, Ganahl / Harnisch, Moosbrugger, Feldner. Edző: Daniel Lacroix
Kapura lövések: 32–39
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2
Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Lenz Moosbrugger, Graz)

OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (3–0, 2–0, 0–1)
Ljubljana, 1354 néző. V: Groznik, Zrnic (mindketten szlovénok), Muzsik, Wimmler (osztrák)
LJUBLJANA: HORÁK – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MACWILLIAM, Gregorc (1) / Crnovic, Bukovec – Sabolic, Boychuk, Drozg / Polei, Petan, Mahkovec 2 / Simsic 1, Quince (1), KAPEL (1) / PANCE 1 (2), Bericic (1), Sodja (1). Edző: Ben Cooper
FTC: Bálizs (Nagy Kristóf) – Hudec (1), Lindgren / Horváth M., L. Green / Seregély Máté, Tóth Gergely – Shaw (1), G. Green, Mattyasovszky / Galajda, Coulter, Tammela, / Mihalik A., Molnár D. 1, Schlekmann / Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 42–19
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

További eredmények
EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)
Vienna Capitals (osztrák)–Villach (osztrák) 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Innsbruck (osztrák) 6–4 (3–2, 2–0, 1–2)
Bolzano (olasz)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

 
AZ ICEHL ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
  1. Klagenfurt3521356122–83+3974
  2. Graz3418565112–75+3770
  3. Salzburg3517639115–71+4466
  4. Bozen Südtirol3319239118–80+3864
  5. Olimpija Ljubljana36166212134–100+3462
  6. Pustertal Wölfe34163312118–96+2257
  7. Fehérvár AV193414221680–107–2748
  8. Vienna Capitals3412331687–101–1445
  9. Linz34115117110–112–244
10. Villach33121416101–112–1142
11. FTC3411161687–120–3341
12. Vorarlberg337341978–135–5731
13. Innsbruck354422584–154–7022

 

