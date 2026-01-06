Erdély Csanád a Graz elleni győzelem után elárulta, milyen tüske volt a fehérvári játékosokban
A Fehérvár öt gólt lőtt, az FTC ötöt kapott az osztrák jégkorongligában
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)
ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–GRAZ 99ERS (osztrák) 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)
MET Aréna, 3165 néző. V: Fichtner (osztrák), Hronsky (szlovák), Gatol-Schafranek (osztrák), Konc (szlovák)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – STIPSICZ (2), MESSNER (2) / Falus, Stajnoch / Nagy Dominik (1), Horváth Donát / Mihály Á. – ERDÉLY CS. 1 (1), Bartalis I., Kuralt (1) / Archibald, Hári J. 1, Gerlach 1 / Kulmala, Richards 1, Cheek (1) / Magosi, Németh K. 1, Terbócs (1). Edző: Ted Dent
GRAZ: Legacé – Holzer, Reiner / Brunner, BAILEN (2) / Stapelfeldt, Zündel – K. Roy 1, VELA, Currie (1) / P. Huber, Haudum, Kainz / Collins, Schiechl 1, Ganahl / Harnisch, Moosbrugger, Feldner. Edző: Daniel Lacroix
Kapura lövések: 32–39
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2
Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Lenz Moosbrugger, Graz)
OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén)–FTC-TELEKOM 5–1 (3–0, 2–0, 0–1)
Ljubljana, 1354 néző. V: Groznik, Zrnic (mindketten szlovénok), Muzsik, Wimmler (osztrák)
LJUBLJANA: HORÁK – Masic (1), Brennan 1 (1) / Halbert, Kirichenko (1) / MACWILLIAM, Gregorc (1) / Crnovic, Bukovec – Sabolic, Boychuk, Drozg / Polei, Petan, Mahkovec 2 / Simsic 1, Quince (1), KAPEL (1) / PANCE 1 (2), Bericic (1), Sodja (1). Edző: Ben Cooper
FTC: Bálizs (Nagy Kristóf) – Hudec (1), Lindgren / Horváth M., L. Green / Seregély Máté, Tóth Gergely – Shaw (1), G. Green, Mattyasovszky / Galajda, Coulter, Tammela, / Mihalik A., Molnár D. 1, Schlekmann / Nagy Krisztián, Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 42–19
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0
További eredmények
EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)
Vienna Capitals (osztrák)–Villach (osztrák) 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Innsbruck (osztrák) 6–4 (3–2, 2–0, 1–2)
Bolzano (olasz)–Red Bull Salzburg (osztrák) 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
|AZ ICEHL ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|35
|21
|3
|5
|6
|122–83
|+39
|74
|2. Graz
|34
|18
|5
|6
|5
|112–75
|+37
|70
|3. Salzburg
|35
|17
|6
|3
|9
|115–71
|+44
|66
|4. Bozen Südtirol
|33
|19
|2
|3
|9
|118–80
|+38
|64
|5. Olimpija Ljubljana
|36
|16
|6
|2
|12
|134–100
|+34
|62
|6. Pustertal Wölfe
|34
|16
|3
|3
|12
|118–96
|+22
|57
|7. Fehérvár AV19
|34
|14
|2
|2
|16
|80–107
|–27
|48
|8. Vienna Capitals
|34
|12
|3
|3
|16
|87–101
|–14
|45
|9. Linz
|34
|11
|5
|1
|17
|110–112
|–2
|44
|10. Villach
|33
|12
|1
|4
|16
|101–112
|–11
|42
|11. FTC
|34
|11
|1
|6
|16
|87–120
|–33
|41
|12. Vorarlberg
|33
|7
|3
|4
|19
|78–135
|–57
|31
|13. Innsbruck
|35
|4
|4
|2
|25
|84–154
|–70
|22