Jégkorong-évértékelő: a férfiválogatott és a Fradi is szintet lépett

SOK MINDENT LEHET MONDANI a magyar férfi jégkorongozók 2025-ös évére, de hogy unalmas, zavartalan állóvíz lett volna, azt biztosan nem. Válasszuk ketté most a klub- és a válogatott hokit, mert akadt mindkettőben említésre méltó, sőt a történelemkönyvek szerzőinek sem érdektelen esemény.

Talán egy olyan év taglalásakor, amelyben férfi jégkorong-válogatottunk történetében először benn maradt a világ 16 legjobb nemzeti csapatát magába foglaló elit mezőnyben, eltekinthetünk az események időrendbeli összefoglalásától, mert ennek az eredménynek a jelentősége – kis túlzással – zárójelbe tesz minden mást, ami férfiválogatottunkkal 2025-ben történt. A Magyar Jégkorongszövetség szakmai vezetősége és a válogatott stábja is átalakult, Majoross Gergely együttese vérmes reményekkel, céltudatosan, de több nehézséggel is megküzdve készült a dániai megméretésre, amelyen legtöbb puskaporát akkor lőtte el, amikor leginkább szükség volt rá – a Kazahsztán elleni mérkőzésen. Azért a győzelemért járó három pont (nem elhallgatva, hogy a többi eredmény alakulása is a kezünkre játszott) elégnek bizonyult ahhoz, hogy megelőzzük az ázsiaiakat, és a csapat történetében először kivívja a bennmaradást.

Nem csak azért volt különleges eredmény, hogy elkerültük a kiesést, mert korábban ez sosem sikerült, hanem mert több alapember hiányzott a válogatottból, különböző okokból Sofron István, Bartalis István és Sebők Balázs sem lehetett ott a csapattal – hogy csak három húzónevet említsünk. A bizonyítási lehetőséget kiérdemlő fiatalok azonban felnőttek a feladathoz, – néhány, a világ legjobbjaitól kapott kijózanító pofontól eltekintve – helytálltak, és jelezték, lehet rájuk építeni a jövőben is.

Közéjük tartozott például Horváth Bence, Mihalik András, Szongoth Domán és Laskawy Ferenc is. Ezen a ponton átnyergelhetünk a klubhoki fontosabb eseményeinek összefoglalására, értékelésére, mert éppen az említett játékosok közül kettő pályafutása vett érdekes fordulatot 2025 nyarán. Addigra már tudni lehetett, a Ferencváros otthagyja az Erste Ligát (amelyből egyébként a 2024–2025-ös idényben nem emelkedett ki), és szerencsét próbál az egy polccal magasabban jegyzett nemzetközi ICEHL-ben. Nem csoda, hogy a Fradi majdnem teljes keretét lecserélte, számtalan magyar válogatott játékos öltözött zöld-fehérbe, köztük rutinosak (Nagy Krisztián, Bálizs Bence, Sofron István) és fiatalok is (Mihalik a DEAC-ból, Laskawy az örök rivális UTE-ból igazolt a Fradiba).

A Hydro Fehérvár AV19 az osztrák liga negyeddöntőjéig jutott, ősszel ugyanakkor nem jöttek a jó eredmények, ami október végén Kiss Dávid vezetőedző állásába került. Ted Dent irányításával valamelyest javult a Volán teljesítménye, de ahogy a Fradi, a Fehérvár is a rájátszáskvalifikációt érő helyekért küzd a 2025–2026-os idény alapszakaszában.

Az Erste Ligát sorozatban ötödször is erdélyi csapat nyerte meg – a Gyergyói HK története során másodszor ülhetett fel a trónra. Markus Juurikkala vezetőedző és Szilassy Zoltán általános igazgató munkáját biztos anyagi háttérrel támogatják a tulajdonosok, és nem titkolt céljuk, hogy a GYHK-t a közeljövőben az Erste Ligánál erősebb bajnokságba nevezzék.

Az idén újabb A-csoportos vb-n szurkolhatunk a férfiválogatottnak, a Fradinak és a Volánnak is van még esélye bekerülni az ICEHL rájátszásába, az Erste Ligában kialakult külhoni hegemóniát megtörni pedig – az év elején úgy tűnik – az Újpestnek van leginkább esélye.

AZ ÉV JÁTÉKOSA – MIHALIK András (DEAC, FTC-Telekom)

Nagy volt a verseny az év játékosa címért, Hári János, a válogatott és a Volán csatára is nagyszerű éven van túl, és nemcsak klubcsapata egyik húzóembere az ősszel, hanem az elit vb-n is kiemelkedett a magyar válogatottból, a bennmaradást érő győzelemből három ponttal vette ki a részét. Még nála is mozgalmasabb, sikeresebb idényen van túl Mihalik András, aki az évet még a DEAC-ban kezdte, amelynek színeiben 41 Erste Liga-meccsen 28 pontot szerzett, magyar bajnoki ezüstérmes lett, és jó játékával kiérdemelte, hogy Herningben is jégre lépjen, ahol meglepően éretten és eredményesen hokizott. Arról nem beszélve, hogy a nyáron átigazolta az FTC, amelyben a kanadai táblázaton 15 pontjával az őszi szezon legeredményesebb magyar Fradi-játékosa az ICEHL-ben.

AZ ÉV LÉGIÓSA – Braeden SHAW (FTC-Telekom)

Nem volt kérdés, hogy az ICEHL-ben a 2025–2026-os idényben debütáló Ferencvárosnak tényleges erősítést jelentő igazolásokra lesz szüksége a nyáron, ha helyt akar állni az Erste Ligánál jóval magasabb színvonalú pontvadászatban. A kanadai Brady Shaw beváltotta a hozzá fűzött reményeket, sőt, talán túl is szárnyalta őket. Az ICEHL alapszakaszában a cikk írásáig 33 mérkőzésen 42 pontot szerzett (18 gól, 24 assziszt), ezzel toronymagasan a Fradi legeredményesebb játékosa (a 27 pontot jegyző Tyler Coulter előtt), és a zöld-fehérek nagyban köszönhetik az ő remeklésének, hogy harcban vannak a rájátszáskvalifikációt érő helyekért.

AZ ÉV EDZŐJE – MAJOROSS Gergely (férfiválogatott)

Történelmi tettet hajtott végre irányításával a magyar férfi jégkorong-válogatott: benn maradt az A-csoportban. Ennél nem is kellene feltétlenül több ahhoz, hogy az év edzőjének válasszuk Majoross Gergelyt, de a magyar szakember szakadatlanul dolgozik a válogatott sikeréért, a vb-felkészülési időszakban nagy skalpokat is begyűjtött, több fiatalnak is megadta a lehetőséget az ország első csapatánál, és Herningben 4–2-re legyőzte a válogatottal Kazahsztánt, ami – mint később kiderült, bennmaradást ért az elitben. Mindezt úgy, hogy 2025 az első teljes éve volt a nemzeti együttes élén. Igaz, az évad végén a Sárközy Tamás-emléktorna nem sikerült jól, de erre a felforgatott csapat, a sok hiányzó lehet az elsődleges magyarázat. Legnagyobb kihívója az év edzője címért Kangyal Balázs volt, aki alapszakaszgyőztest és magyar bajnokot csinált a BJA HC-ból.

EZ TÖRTÉNT 2025-BEN

FEBRUÁR 1. Az év első trófeájáért az FTC-Telekom és a Hydro Fehérvár AV19 csapott össze a Magyar Kupa négyes döntőjének fináléjában. A Fradi 3–1-re nyerte meg a meccset, ekkor még a csapat játékosa volt az NHL-es múltú David Booth, aki rövid, de annál eredményesebb magyarországi pályafutására a Magyar Kupával tette fel a koronát.

FEBRUÁR 12. A Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–1-re verte meg az Újpestet, ezzel biztossá tette, hogy megnyeri az Erste Liga alapszakaszát. Kangyal Balázs együttese az elődöntőig menetelt a magyar bázisú ligában, ahol a későbbi ezüstérmes Csíkszereda búcsúztatta 4–1-es összesítéssel.

MÁRCIUS 4. Az új lebonyolítási rendszerben (külön rájátszásban dőlt el a magyar bajnoki cím sorsa) a BJA HC lett az első magyar bajnok. A káposztásmegyeriek az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik meccsén idegenben verték meg a DEAC-ot, és 3–1-es összesítéssel lettek az ob I bajnokai.

ÁPRILIS 17. Egy csütörtöki napon játszották le az Erste Liga 2024–2025-ös idényének döntőjében a hatodik mérkőzést, amelyet a Gyergyói HK idegenben nyert az SC Csíkszereda ellen 3–1-re. Győzelmükkel a gyergyóiak 4–2-re alakították a párharc állását, ezzel másodszor lettek bajnokok az Erste Ligában.

MÁJUS 6. Újabb csúcsot (14 756 néző!) hozott a Veletek bárhova turné záró eseménye, a Magyarország–Kanada az MVM Dome-ban. A meccset természetesen a juharlevelesek nyerték meg, legnagyobb sztárjuk, Sidney Crosby nélkül is 6–0-ra. A vb-felkészülés utolsó állomása volt a májusi mérkőzés.

MÁJUS 10–19. Bolzanói 2024-es feljutása után 2025-ben Herningben az elitben szerepelt a férfiválogatott. A csoportunkban a későbbi aranyérmes Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Dánia, Németország, Svájc, Norvégia és Kazahsztán szerepelt. Majoross Gergely csapata a kazahok legyőzésével megadta magának az esélyt arra, hogy benn maradjon a legjobbak között.

MÁJUS 20. Az esély ezúttal elégnek bizonyult, hiszen a csoportmeccsek záró napján – bár nem a saját kezünkben volt a sorsunk – eldőlt: történetében először nem esik ki az A-csoportból a magyar férfi nemzeti csapat. Svájc ugyanis 4–1-re megverte Kazahsztánt, így az ázsiaiak az egymás elleni eredmény miatt mögöttünk zárták a tornát.

SZEPTEMBER 6. A 2025–2026-os idény első trófeáját az FTC-Telekom nyerte meg, miután 5–0-ra legyőzte a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t a Szuperkupáért. A Magyar Kupa győztese és az ob I bajnoka közötti párharc meglepően sima volt, ekkorra a Fradi nyáron teljesen átalakuló kerete már készen állt az ICEHL kihívásaira.

SZEPTEMBER 9. Néhány nappal a Szuperkupa-diadal után bemutatkozott az osztrák ligában is a Ferencváros. Timo Saarikoski együttese a Tüskecsarnokban szenvedett 4–2-es vereséget a Villachtól. A Fradi első pontjára szeptember 14-ig, első győzelmére szeptember 21-ig kellett csak várni.

OKTÓBER 30. Az idényt rosszul kezdő Hydro Fehérvár AV19 vezetősége eddig várt a döntéssel, hogy menessze a csapat magyar vezetőedzőjét, Kiss Dávidot. A szakember helyét ideiglenesen az addigi másodedző, Tyler Dietrich vette át, majd nem sokkal később a kanadai Ted Denté lett a vezetőedzői poszt.

NOVEMBER 14. Viszonylag sokáig kellett várni az idény első magyar rangadójára az ICEHL-ben. A MET Arénában a rendkívül motivált fehérváriak 5–1-re győzték le a zöld-fehéreket.

EZ VÁR RÁNK

Ahogy az megszokott, az év elején a klubhoki eseményei vannak többségben, aztán tavasszal ismét az A-csoportos világbajnokságon szerepel a férfiválogatott, ezúttal Zürichben. Addigra már az is eldől, hogyan végeztek csapataink az osztrák bázisú bajnokságban, illetve, hogy megvédi-e a címét a Gyergyói HK az Erste Ligában.

JANUÁR 28. Erste Liga, az alapszakasz vége

JANUÁR 31.-FEBRUÁR 1. A Magyar Kupa négyes döntője

FEBRUÁR 10. Ob I, a rájátszás kezdete

FEBRUÁR 27. Ob I, a döntő kezdete

MÁRCIUS 1. ICEHL, az alapszakasz vége

MÁRCIUS 4. ICEHL, a rájátszás­kvalifikáció kezdete

MÁRCIUS 10. Erste Liga, a rájátszás kezdete. ICEHL, a rájátszás kezdete

ÁPRILIS 8. Erste Liga, a döntő kezdete

ÁPRILIS 12–18. Divízió 1/A-világ­bajnokság, nők, Budapest

ÁPRILIS 15. ICEHL, a döntő kezdete

ÁPRILIS 16. NHL, az alapszakasz vége

ÁPRILIS 18. NHL, a rájátszás kezdete

MÁJUS 15–31. Elit-világbajnokság, férfiak, Zürich, Fribourg

JÚNIUS 5. NHL, a Stanley-kupa-döntő kezdete

A LEGTÖBB KATTINTÁST HOZÓ CIKK AZ NSO-N – 45 512

Nem csoda, a vb-bennmaradás érdekelte legjobban az olvasókat

„Hokitörténelem: az utolsó harmadban darálta be Svájc a kazahokat, először maradt benn a magyar válogatott az elitben!” – ezzel a címmel jelent meg az nso.hu-n a herningi A-csoportos világbajnokság helyszíni tudósításának egyik utolsó cikke. A férfiválogatott nem lépett jégre a vb csoportmeccseinek záró napján, és bennmaradása attól függött, hogy a papíron sokkal erősebb Svájc legyőzi-e rendes játékidőben Kazahsztánt. Az ázsiai ország együttese jobban kezdte a párharcot, így sokáig izgulnunk kellett, de a végére kijött a különbség a két válogatott között, 4–1-re győzött a későbbi ezüstérmes Svájc. A körömrágósan izgalmas pillanatokat követte a legtöbb hokirajongó az nso-n 2025-ben.