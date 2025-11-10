Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: lett vezetőedző érkezett Csíkszeredára

2025.11.10. 11:31
Peteris Skudra (Fotó: Imago)
Címkék
jégkorong Peteris Skudra Csíkszereda vezetőedző Erste Liga
Peteris Skudra lett a jégkorong Erste Ligában szereplő SC Csíkszereda vezetőedzője.

A klub honlapja hétfőn számolt be arról, hogy a szlovák Extraligából érkező lett szakember a héten már megkezdi a munkát az együttesnél.

A csapattól pénteken távozott a korábbi magyar szövetségi kapitány, Kevin Constantine, ugyanakkor a Csíkszereda honlapja kiemeli, hogy a szerződés felbontásáról sem a Vienna Capitalsszal megállapodó szakembertől, sem az ügynökétől nem kapott hivatalos iratot.

Constantine a magyar válogatott és a Hydro Fehérvár AV19 éléről is viharos körülmények között, családi okokra hivatkozva távozott 2023 júliusában. Ezt követően a kanadai-amerikai kiemelt juniorligában, a Western Hockey League-ben (WHL) szereplő Wenatchee Wild vezetőedzőjeként folytatta pályafutását, ám 2023 októberében az egyik játékosra tett „diszkriminatív jellegű, becsmérlő megjegyzések” miatt a WHL 2025 júliusáig eltiltotta. Innen szerződött Csíkszeredára 2023 novemberében – mint szakmai tanácsadó –, és hivatalosan 2024 szeptemberétől lett a csapat vezetőedzője. A 66 éves tréner a székely alakulatot az előző szezonban az Erste Liga döntőjébe vezette, amelyben együttese alulmaradt a Gyergyói HK-val szemben.

 

