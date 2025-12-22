Ötgólos vereséggel zárta az évet a Csíkszereda

SUPERLIGA, 21. FORDULÓ

Universitatea Craiova–FK Csíkszereda 5–0 (3–0)

Craiova, Városi-stadion. 9368 néző. Vezeti: George Roman

Universitatea: L. Popescu – Romancsuk, Sztevanovics, Screciu – Mora, Matei (Basceanu, 67.), Mekvabisvili, Cicaldau (Houri, 87.), Teles (Stefan, 67.) – Etim (Muntean, 83.), Baiaram (Al-Hamlavi, 46.). Vezetőedző: Filipe Coelho

Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Celic, Ferenczi – Veres (Bloj, 62.), Csürös – Anderson Ceará (Szalay, 69.), Bakos (Tóth-Pál, 34.), Jebari – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Matei (18., 33.), Mora (40.), Al Hamlavi (70., 86.)

Kiállítás: Palmes (89. – Csíkszereda)

Bár az első lövést még Eppel Márton küldte a hazaiak kapujára, az első félidő hátralevő részében az FK teljesen alárendelt szerepet játszott. A craiovai szélsők, Stefan Baiaram és Carlos Mora rendre könnyedén kerültek a csíki védelem mögé, középre tett labdáikból pedig előbb David Matei lőtt kétszer is laposan a bal sarokba, majd Mora lőtte az ötösről a léc alá Baiaram önzetlen átadását. A második gól előtt az FK fiatal középpályása, Bakos Ervin szenvedett súlyosnak tűnő sérülést, bár végül saját lábán bicegett el a kispadig.

A székelyföldiek szerencséjére a Craiova szünet után visszavett a tempóból, Baiaram is az öltözőben maradt, bár a labda így is folyamatosan a hazaiaknál volt. Egyszer azonban Monday Etim ravasz labdaátlépésével így is újra tökéletesen kijátszott helyzetet teremtettek Aszad Al-Hamlavinak, aki a jobb alsó sarokba vágta a labdát. A cserecsatár a hajrában fejjel is betalált, az utolsó másodperceket pedig Raul Palmes második sárga lapja miatt tíz emberrel játszotta le Csíkszereda, amelynek szerencséjére a játékvezető alig néhány másodperc ráadás után lefújta a meccset.

Sikerével a Craiova az élen tölti a Superliga alig háromhetes téli szünetét, a Csíkszereda pedig a tizennegyedik, osztályozót érő helyen áll az alapszakasz utolsó kilenc fordulója előtt.