Nemzeti Sportrádió

Ötgólos vereséggel zárta az évet a Csíkszereda

Vágólapra másolva!
2025.12.22. 20:50
null
A Csíkszereda ismét kikapott a Craiovától (Fotó: Facebook, FK Csíkszereda, archív)
Címkék
Csíkszereda Universitatea Craiova Superliga
Az Universitatea Craiova 5–0-ra verte a mérkőzést emberhátrányban befejező, sérülés miatt háromszor is cserélni kényszerülő Csíkszeredát a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 21. fordulójában. A hazaiak ezzel a sikerrel átvették a vezetést, a székelyföldiek a 14. helyen állnak.

SUPERLIGA, 21. FORDULÓ
Universitatea Craiova–FK Csíkszereda 5–0 (3–0)
Craiova, Városi-stadion. 9368 néző. Vezeti: George Roman 
Universitatea: L. Popescu – Romancsuk, Sztevanovics, Screciu – Mora, Matei (Basceanu, 67.), Mekvabisvili, Cicaldau (Houri, 87.), Teles (Stefan, 67.) – Etim (Muntean, 83.), Baiaram (Al-Hamlavi, 46.).  Vezetőedző: Filipe Coelho 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Celic, Ferenczi – Veres (Bloj, 62.), Csürös – Anderson Ceará (Szalay, 69.), Bakos (Tóth-Pál, 34.), Jebari – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Gólszerző: Matei (18., 33.), Mora (40.), Al Hamlavi (70., 86.)
Kiállítás: Palmes (89. – Csíkszereda)

Bár az első lövést még Eppel Márton küldte a hazaiak kapujára, az első félidő hátralevő részében az FK teljesen alárendelt szerepet játszott. A craiovai szélsők, Stefan Baiaram és Carlos Mora rendre könnyedén kerültek a csíki védelem mögé, középre tett labdáikból pedig előbb David Matei lőtt kétszer is laposan a bal sarokba, majd Mora lőtte az ötösről a léc alá Baiaram önzetlen átadását. A második gól előtt az FK fiatal középpályása, Bakos Ervin szenvedett súlyosnak tűnő sérülést, bár végül saját lábán bicegett el a kispadig.  

A székelyföldiek szerencséjére a Craiova szünet után visszavett a tempóból, Baiaram is az öltözőben maradt, bár a labda így is folyamatosan a hazaiaknál volt. Egyszer azonban Monday Etim ravasz labdaátlépésével így is újra tökéletesen kijátszott helyzetet teremtettek Aszad Al-Hamlavinak, aki a jobb alsó sarokba vágta a labdát. A cserecsatár a hajrában fejjel is betalált, az utolsó másodperceket pedig Raul Palmes második sárga lapja miatt tíz emberrel játszotta le Csíkszereda, amelynek szerencséjére a játékvezető alig néhány másodperc ráadás után lefújta a meccset. 

Sikerével a Craiova az élen tölti a Superliga alig háromhetes téli szünetét, a Csíkszereda pedig a tizennegyedik, osztályozót érő helyen áll az alapszakasz utolsó kilenc fordulója előtt.   

 

Csíkszereda Universitatea Craiova Superliga
Legfrissebb hírek

Erste Liga: amerikai támadóval erősített a Csíkszereda

Jégkorong
2025.12.15. 11:03

Cordea triplázott, a Csíkszereda vereséget szenvedett Kolozsváron

Minden más foci
2025.12.12. 21:32

Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

Minden más foci
2025.12.06. 17:57

Erste Liga: Péter Róbert lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

Jégkorong
2025.12.05. 11:31

Román Kupa: Pászkát kiállították, Eppel hiába egyenlített Csíkszeredában

Minden más foci
2025.12.02. 18:18

A FIFA-hoz fordul az Újpest a Duarte-transzfer miatt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.12.02. 13:27

Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

Jégkorong
2025.11.30. 18:48

Eppel góljával nyert a Csíkszereda a „láthatatlan meccsen”

Minden más foci
2025.11.21. 18:32
Ezek is érdekelhetik