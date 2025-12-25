Nemzeti Sportrádió

Újabb orosz sportolóknak adott semleges státuszt a nemzetközi síszövetség

Vágólapra másolva!
2025.12.25. 15:00
null
Jekatyerina Tkacsenko is megkapta a jogot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Oroszország Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség FIS
A Nemzetközi Sí- és Snowboardszövetség (FIS) újabb öt orosz sportolónak adott semleges státuszt.

A moszkvai bejelentés szerint Darja Melcsakova, Lana Pruszakova, Polina Rjabova, Natalja Serina szabadstílusú síelők és Jekatyerina Tkacsenko alpesi síelő kapta meg a jogot, hogy a FIS égisze alatt zajló versenyeken induljanak.

Két napja két síugró, Mihail Nazarov és Danyil Szadrejev jutott rajtjoghoz. Korábban Darja Nyeprjajeva és Szavelij Korosztyeljov sífutók, Anasztaszija Tatalina szabadstílusú síelő, Artyom Galunyin északi összetett versenyző, Marija Travinyicseva hódeszkás, valamint Julija Pleskova, Alekszandr Andrijenko, Szemjon Jefimov és Ivan Kuznyecov alpesi síelők jutottak hozzá a semleges státuszhoz. Nyeprjajeva és Korosztyeljov a davosi világkupán olimpiai kvótákat szereztek sprintben, síatlonban, egyéni időfutamban és maratonban, bár a jogosultság nem névre szóló.

A világszövetség az után tett engedményeket, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) helybenhagyta a fellebbezést, amelyet az oroszok nyújtottak be kizárásuk ellen, lehetővé téve így számukra, hogy semlegesként indulhassanak. A FIS követelményei ugyanakkor kimondják, hogy az oroszoknak meg kell felelniük a semlegesség kritériumainak, beleértve azt, hogy nem állhatnak önkéntes kapcsolatban a hadsereggel vagy bármely nemzetbiztonsági szolgálattal, és nem támogathatják az ukrajnai háborút.

Az orosz – és fehérorosz – sportolók az ukrajnai háború 2022. februári kitörése óta nem vehettek részt nemzetközi versenyeken. A FIS friss engedményei előtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jóváhagyta Nyikita Filipov síalpinista szereplését a februári milánói-cortinai téli olimpián, így – semleges színekben - már három orosz sportoló indulása vált biztossá. A NOB jelzése szerint Filipov mellett – aki a síelők most debütáló, hegymászós számában lesz érdekelt - eddig két műkorcsolyázó, Agyelija Petroszjan és Pjotr Gumennyik szerezte meg az ötkarikás kvótát. Más téli sportokban még zajlanak a kvalifikációs versenyek.

 

Oroszország Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség FIS
Legfrissebb hírek

Két orosz síugrónak semleges státuszt adott a nemzetközi síszövetség

Téli sportok
2025.12.23. 12:29

Kézilabda: tavasszal lehet szó az orosz csapatok nemzetközi visszatéréséről

Kézilabda
2025.12.22. 14:46

Öt orosz női teniszező váltott országot az idén

Tenisz
2025.12.16. 11:36

FIDE: az orosz sakkozók semlegesként indulhassanak a csapatversenyeken

Egyéb egyéni
2025.12.12. 12:05

A FIBA továbbra sem engedi versenyezni az orosz és a fehérorosz kosárcsapatokat

Kosárlabda
2025.12.06. 13:48

IJF: ismét nemzeti színekben versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók

Egyéb egyéni
2025.11.27. 11:15

Hat orosz szánkós vehet részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken

Téli sportok
2025.11.24. 13:07

A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.17. 19:05
Ezek is érdekelhetik