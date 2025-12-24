Nemzeti Sportrádió

NHL: 79 gól a szünet előtt; élen a Colorado, befogták a Carolinát

2025.12.24. 07:42
Sorozatban hatodszor nyert a Colorado és nagy előnnyel vezeti a ligát (Fotó: facebook.com/coloradoavalanche)
Az észak-amerikai profi jégkorongliga karácsony előtti utolsó játéknapján 13 meccsen 79 gól született.

 

Az NHL-ben a karácsonyi ünnepek alatt háromnapos szünet következik. A pihenő előtti utolsó játéknapon viszont még belehúztak a csapatok, ugyanis 13 mérkőzést is rendeztek.

Ami az éllovasokat illeti: az egész ligát magasan, 61 ponttal vezető Colorado Avalanche (2. a Dallas 56 ponttal) sorozatban hatodszor győzött, ezúttal 1–0-ra a Utah ellen; a Keleti főcsoportot vezető Carolina viszont simán, 5–2-re kikapott otthon a Floridától, egymás után másodszor szenvedett vereséget, így a tabellán pontszámban befogta őt a Dallas ellen hosszabbításban nyerő Detroit.

A játéknap leggólgazdagabb meccsét Washingtonban rendezték, ahol úgy nyert 7–3-ra a New York Rangers, hogy az utolsó harmadban öt gólt lőtt. A vendégeknél Taylor Raddysh és Vincent Trocheck is két-két gólt és egy-egy asszisztot jegyzett.

A bajnokság december 27-én folytatódik újabb 13 mérkőzéssel.

NHL
ALAPSZAKASZ
Toronto Maple Leafs–Pittsburgh Penguins 6–3
Detroit Red Wings–Dallas Stars 4–3 – hosszabbítás után 
Boston Bruins–Montreal Canadiens 2–6
Carolina Hurricanes–Florida Panthers 2–5
New York Islanders–New Jersey Devils 2–1
Ottawa Senators–Buffalo Sabres 2–3
Washington Capitals–New York Rangers 3–7 
Minnesota Wild–Nashville Predators 2–3 – hosszabbítás után
Chicago Blackhawks–Philadelphia Flyers 1–3
Colorado Avalanche–Utah Mammoth 1–0
Edmonton Oilers–Calgary Flames 5–1
Los Angeles Kings–Seattle Kraken 2–3
Vegas Golden Knights–San Jose Sharks 7–2

 

Ezek is érdekelhetik