A korábbi magyar kapitány ismét viharos körülmények között távozott, ezúttal a Csíkszeredát hagyta ott

Sprencz István csapatvezető az MTI-nek pénteken elmondta: az amerikai tréner a mostani válogatott szünet alatt hazautazott és nem tért vissza. A klubbal azonban hivatalos formában nem közölte távozását, hanem különféle médiumoknak nyilatkozott arról, hogy az osztrák ligában szereplő Vienna Capitalshoz szerződik.

„A klub a nap folyamán még ad tájékoztatást az ügyben. A lehetséges új edzőkkel felvettük a kapcsolatot” – tette hozzá.

Constantine a magyar válogatott és a Hydro Fehérvár AV19 éléről is viharos körülmények között, családi okokra hivatkozva távozott 2023 júliusában. Ezt követően a kanadai-amerikai kiemelt juniorligában, a Western Hockey League-ben (WHL) szereplő Wenatchee Wild vezetőedzőjeként folytatta pályafutását, ám 2023 októberében az egyik játékosra tett „diszkriminatív jellegű becsmérlő megjegyzések” miatt a WHL 2025 júliusáig eltiltotta. Innen szerződött a csíkszeredai jégkorongcsapathoz 2023 novemberében – mint szakmai tanácsadó –, és hivatalosan 2024 szeptemberétől lehetett a csapat vezetőedzője. A 66 éves tréner a székely alakulatot az előző idényben az Erste Liga döntőjébe vezette, amelyben együttese alulmaradt a Gyergyói HK-val szemben.

A Vienna Capitals pénteken honlapján jelentette be, hogy a szezon végéig szóló szerződést kötött Constantine-nal. A közleményben külön kitértek rá, hogy az edzővel átbeszélték a WHL-es eltiltásának körülményeit, és ezek után is bizalmat szavaztak neki.